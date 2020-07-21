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    佛書被「菩薩」查禁？ 淨空法師曾大讚習近平「菩薩化身」

    近來，網友紛紛回憶起淨空法師曾盛讚中國領導人習近平是「菩薩化身」、「難得的領導人」，還宣稱習近平是「無私地為國家、民族以及全世界苦難眾生付出」，讚美之意溢於言表。（圖擷取自推特＿@laichinan）

    近來，網友紛紛回憶起淨空法師曾盛讚中國領導人習近平是「菩薩化身」、「難得的領導人」，還宣稱習近平是「無私地為國家、民族以及全世界苦難眾生付出」，讚美之意溢於言表。（圖擷取自推特＿@laichinan）

    2020-07-22 00:44:04

    〔即時新聞／綜合報導〕長期關注中國宗教自由與人權的《寒冬》雜誌指出，近來淨空法師的佛書著作被中國政府查禁，被迅速在網路上引起熱議。對此，網友紛紛回憶起淨空法師曾盛讚中國領導人習近平是「菩薩化身」、「難得的領導人」，還宣稱習近平是「無私地為國家、民族以及全世界苦難眾生付出」，讚美之意溢於言表。

    《寒冬》雜誌20日報導指出，中國政府自5月以來，大舉清查中國境內幾十處佛寺，查禁淨空法師所著佛書。

    信眾認為，由於淨空法師聲名遠播，中共認為其「影響中國主流意識形態」，因此才將其佛書定為「非法出版物」、「歪理邪說」而查禁。一名被查抄的佛寺住持向《寒冬》說，「國家說淨空法師配合西方反華，危害國家安全，因此必須焚毀。」

    然而，網友在各大社群平台紛紛貼出影片指出，過去淨空法師曾大讚習近平。「整個世界變成盛世，過去中國文明的盛世，是一個地區，今天中國文明的盛世是全球。我們碰到一個好的帶頭人，習主席，他在帶頭，真難得！」淨空法師在影片中微笑說：「這次訪問印度，訪問幾個國家的談話，他們找出來送給我，我看過了，真歡喜，這是一個菩薩再來，再來人，菩薩化身，完全為國家，為民族，為全世界苦難眾生付出，沒有想到自己，所以這個世界前途有希望。」

    《法國廣播電台》指出，影片未說明確切時空背景，但從「習近平訪問印度」一事件，判斷這段影片應為2014年9月之後。

    另一段影片 中，淨空法師批評，「民主制度實際上比不上君主制度，民主制度不是好制度」。

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