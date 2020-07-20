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    維穩字典裡沒佛法？中國查禁法師著作 台灣淨空、證嚴都中箭

    93歲淨空法師（見圖）的佛教著作在中國被查禁。（圖擷取自Youtube＿淨空老法師專集網）

    93歲淨空法師（見圖）的佛教著作在中國被查禁。（圖擷取自Youtube＿淨空老法師專集網）

    2020-07-20 22:21:45

    〔即時新聞／綜合報導〕佛門不得清淨！中國當局下令搜查境內佛寺，查禁多名台灣佛教法師著作，包含高齡93歲的淨土宗淨空法師、創辦慈濟基金會的證嚴法師，以及慧律法師，都難逃。對此，當地佛教人士認為，中國政府查禁佛書之舉，應是因為法師們名望太高，恐影響國家政權維穩。

    創辦淨宗學院的淨空法師現年93歲，於1959年在台北臨濟寺剃度出家後開始講經教學，弘揚佛法慈悲至今，未曾間斷。淨空法師倡導世界和平，不分國界、種族與宗教，並透過網路無遠弗屆的力量，在Youtube頻道「淨空老法師專集網」 講述佛法，卻被中國當局認定為「影響中國主流意識形態」，更定罪其著作為「非法出版物」、「歪理邪說」，而加以查禁。

    根據《寒冬》報導，中國政府自5月以來，為查禁淨空法師、證嚴法師所著佛書，大舉清查中國境內幾十處佛寺。

    「國家說淨空法師配合西方反華，危害國家安全，因此必須焚毀。」一名被查抄的佛寺住持向《寒冬》說，「這書沒問題，沒有反動言論，但是不聽國家的話就要受處罰，寺廟也會被封。」

    一位中國江西省九江市的佛教法師認為，中國政府銷毀佛書此舉，是為了政權維穩，只因為淨空師父名望太高了。

    另外，今年5月，中國吉林省一間佛教圖書館收到當局下令清除全數境外出版的書籍，包含台灣的淨空法師及證嚴法師、慧律法師的佛書，並要求以傳統儒家經典《弟子規》、《孟子》取而代之。

    該館圖書館的館員向《寒冬》表示，中國文化局與宗教局官員都要求他們自行銷毀佛教相關書籍，說是香港時局動亂，凡是國外的書籍，都必須清除。

    此外，中國政府更下令該圖書館將匾額改為與佛教無關的看板，並在館內貼上寫著習近平說話的海報，以及中國首任總理周恩來的肖像照。

    中國政府下令查禁證嚴法師（見圖）的佛書著作。（資料照）

    中國政府下令查禁證嚴法師（見圖）的佛書著作。（資料照）

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