捍衛「撐香港」言論自由！Notepad++命名新版本：與港人同在

熱門的免費文字編輯軟體Notepad++推出新版本「Notepad++ 7.8.9: Stand with Hong Kong」，以行動表達支持港人民主運動的同時，也宣示捍衛「撐香港」的言論自由。（圖擷取自＿Notepad++網站）

2020-07-20 20:18:57

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Notepad++新版本取名「解放維吾爾」 中國網軍進攻遭反擊

〔即時新聞／綜合報導〕無懼於港版國安法！港版國安法標誌著香港「一國兩制」的終結，然而其壓迫的不僅是港人的自由，任何人皆可能只因支持香港民主運動而觸犯港版國安法。近來，熱門的免費文字編輯軟體Notepad++繼聲援「解放維吾爾」（Free Uyghur）後，又再度推出捍衛人權的新版本「Notepad++ 7.8.9: Stand with Hong Kong（與港人同在）」，為香港發聲的同時，也向港版國安法宣示，Notepad++捍衛「撐香港」的言論自由。

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免費文字編輯軟體Notepad++本月16日在官網發布該軟體的7.8.9新版本，並將新版本命名為「Stand with Hong Kong」。新聞聲明稿中，更放上象徵香港反送中運動的「染血洋紫荊黑底旗」。

Notepad++開發者侯今吾（Don Ho）指出，幾百萬的港人自去年以來上街示威，試圖保衛香港的民主與自治。然而，香港處境每況愈下，中國在今年6月30日強行實施港版國安法，奪去了港人的自由與人權。

侯今吾也提出警告，「你可能認為港人議題不干你的事，但事實是國安法影響的不只港人，無論你來自美國還是歐洲，都可能因為支持港人民主運動而觸犯國安法，而在入境香港或在香港轉機時被逮捕。簡而言之，中國政府企圖在毀壞香港的自由與民主，並剝奪我們挺香港的言論自由」。

侯今吾說，「因此我拒絕讓專制國家（指中國）箝制我們那應為天賦人權的言論自由。Notepad++與港人同在」。

Notepad++聲明稿全文。（圖擷取自＿Notepad++網站）

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