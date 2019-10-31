Notepad++新版本取名「解放維吾爾」 中國網軍進攻遭反擊

土耳其伊斯坦堡聲援新疆維吾爾族人。（路透檔案照）

2019-10-31 21:48:36

〔編譯管淑平／綜合報導〕開放原始碼軟體Notepad++日前推出新版本，取名為「解放維吾爾」（Free Uyghur），以示聲援新疆維吾爾族人。此舉招來中國網軍「出征」，用大量挺中留言灌爆Notepad++官方網頁和在軟體原始碼代管平台Github上的專案頁面。

Notepad++開發者侯今吾（Don Ho）10月29日在官網發文宣佈釋出7.8.1新版和新版名稱時，談到中國打壓人權和將大批新疆維吾爾族人關進「再教育營」等問題，並提供可以幫助維族人的連結；文中說，談了這些，肯定會有人再次提醒他，不要把軟體／事業與政治扯在一起，因為會影響該軟體受歡迎程度，但是他認為，「問題在於，如果我們不過問政治，政治就會處理我們。有人受到壓迫時，我們能選擇旁觀，但是當換我們被壓迫時，要有人聲援你就為時已晚，也不會有人站出來」。

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這番表態立即招致中國網軍灌爆Notepad++的Github專案頁面，留言支持中國政府、批評西方干涉「他們不了解的」事務。有留言說「停止散發無意義的政治相關議題，這只會讓你看起來是蠢蛋」，或直接表明「解除安裝」。不過，反中網友也隨即反擊，指一些挺中的人嘲諷西方民主，卻在受「社會信用」系統約束下生活。該專案頁面留言現在幾乎被台灣主權、香港反送中示威、或者與支持中國相關言論洗板。

Notepad++為撰寫程式碼的純文字編輯器，該軟體過去版本也曾以政治事件命名，例如6.6.4版即名為「天安門六四事件版」。侯今吾希望藉此讓更多人採取行動、關注中國壓迫維族人的問題，向中國政府施加更大壓力，促其停止壓迫。

Notepad++官網公佈新版本名為「解放維吾爾」。（取自網路）

Notepad++的Github專案網頁上反中、挺中兩派留言。（取自網路）

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