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香港區旗洋紫荊飄零！流亡畫師神作點破「一國兩制」夢碎

該圖未展開前，恰似「香港區旗」。圖為該則貼文全文。（圖擷取自推特＿@badiucao）

該圖未展開前，恰似「香港區旗」。圖為該則貼文全文。（圖擷取自推特＿@badiucao）

2020-07-05 23:30:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港版國安法日前宣布生效，標誌著香港「一國兩制」的終結。流亡澳洲的中國維權藝術家「巴丟草 Badiucao」，在港版國安法實施前，發布了一幅名為「國安法通過是香港作為自由城市的墓碑」的政治諷刺漫畫，而該畫作的紅、白配色同時也是「香港區旗」的配色，巧妙暗示了「香港回歸、一國兩制」的結局。

被中國當局追捕的中國政治漫畫家「巴丟草 Badiucao」，6月30日在推特@badiucao上發布針對「港版國安法」的作品。畫面中，背景佈滿充滿壓迫感的血紅色，而暗紅色的斷頭台掛上「港版國安法」的匾額（National Security Law），並頂著建築中地位至高的「廡殿頂」屋頂。

其中，名為港版國安法的斷頭台，刀片已垂直落下，斬落了象徵香港的「洋紫荊」（台灣：豔紫荊），留下淌流著的鮮血，而魂魄般蒼白透明的「洋紫荊」花瓣，也隨著鮮血的滴落而凋零飄落。

該畫作的配色也恰好呼應了，香港區旗中象徵中國的紅色底色，以及象徵香港的白色洋紫荊花。

巴丟草表示，中國在眾目睽睽下謀殺香港，「國安法通過是香港作為自由城市的墓碑，也是激烈反抗與獨立的開始」，並呼籲，「自由世界必須盡速採取行動！」

網友也紛紛留言高呼，「We will never surrender（我們頑抗不屈）」、「Be water」、「不會明白香港人特有的堅持，對自由民主的期盼」。

香港市花為「洋紫荊」（台：豔紫荊/Bauhinia × blakeana），別名「香港蘭」（Hong Kong Orchid Tree）。

香港區旗的設計融入了「香港回歸」的歷史意義，區旗底色同樣採用五星旗的紅色，象徵「回歸祖國懷抱」，並在象徵香港的白色洋紫荊花蕊上畫上5顆星，象徵香港「心懷祖國」，而紅、白雙色的設計則象徵著「一國兩制」。

流亡澳洲的中國維權藝術家「巴丟草 Badiucao」，在港版國安法實施前，發布了一幅名為「國安法通過是香港作為自由城市的墓碑」的政治諷刺漫畫，而該畫作的紅、白配色同時也是「香港區旗」的配色，巧妙暗示了「香港回歸、一國兩制」的結局。（圖擷取自推特＿@badiucao）

流亡澳洲的中國維權藝術家「巴丟草 Badiucao」，在港版國安法實施前，發布了一幅名為「國安法通過是香港作為自由城市的墓碑」的政治諷刺漫畫，而該畫作的紅、白配色同時也是「香港區旗」的配色，巧妙暗示了「香港回歸、一國兩制」的結局。（圖擷取自推特＿@badiucao）

香港區旗。（圖擷取自香港特區政府網站）

香港區旗。（圖擷取自香港特區政府網站）

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