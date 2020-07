香港區旗洋紫荊飄零！流亡畫師神作點破「一國兩制」夢碎

2020-07-05 23:30:21

〔即時新聞/綜合報導〕香港版國安法日前宣布生效,標誌著香港「一國兩制」的終結。流亡澳洲的中國維權藝術家「巴丟草 Badiucao」,在港版國安法實施前,發布了一幅名為「國安法通過是香港作為自由城市的墓碑」的政治諷刺漫畫,而該畫作的紅、白配色同時也是「香港區旗」的配色,巧妙暗示了「香港回歸、一國兩制」的結局。

被中國當局追捕的中國政治漫畫家「巴丟草 Badiucao」,6月30日在推特@badiucao上發布針對「港版國安法」的作品。畫面中,背景佈滿充滿壓迫感的血紅色,而暗紅色的斷頭台掛上「港版國安法」的匾額(National Security Law),並頂著建築中地位至高的「廡殿頂」屋頂。

其中,名為港版國安法的斷頭台,刀片已垂直落下,斬落了象徵香港的「洋紫荊」(台灣:豔紫荊),留下淌流著的鮮血,而魂魄般蒼白透明的「洋紫荊」花瓣,也隨著鮮血的滴落而凋零飄落。

該畫作的配色也恰好呼應了,香港區旗中象徵中國的紅色底色,以及象徵香港的白色洋紫荊花。

巴丟草表示,中國在眾目睽睽下謀殺香港,「國安法通過是香港作為自由城市的墓碑,也是激烈反抗與獨立的開始」,並呼籲,「自由世界必須盡速採取行動!」

網友也紛紛留言高呼,「We will never surrender(我們頑抗不屈)」、「Be water」、「不會明白香港人特有的堅持,對自由民主的期盼」。

香港市花為「洋紫荊」(台:豔紫荊/Bauhinia × blakeana),別名「香港蘭」(Hong Kong Orchid Tree)。

香港區旗的設計融入了「香港回歸」的歷史意義,區旗底色同樣採用五星旗的紅色,象徵「回歸祖國懷抱」,並在象徵香港的白色洋紫荊花蕊上畫上5顆星,象徵香港「心懷祖國」,而紅、白雙色的設計則象徵著「一國兩制」。

My art on #HongKong #NationalSecurityLaw

China is murdering HongKong in front of the world. We as free world must act!fast!

国安法通过是香港作为自由城市的墓碑,也是更激烈反抗和独立的开始。



Support me on patreon:https://t.co/j0TpWlm2T8 pic.twitter.com/MRSPrYBkMt