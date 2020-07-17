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    解散香港地區成員 「學生動源」成立美國分部 ：港獨是唯一出路

    香港獨派學生組織「學生動源 Studentlocalism」今（17）日發表成立宣言，宣示「向暴政乞求民主自由實屬非可行之路，香港獨立才是脫離中共控制的唯一出路」。（圖擷取自臉書＿學生動源 Studentlocalism）

    香港獨派學生組織「學生動源 Studentlocalism」今（17）日發表成立宣言，宣示「向暴政乞求民主自由實屬非可行之路，香港獨立才是脫離中共控制的唯一出路」。（圖擷取自臉書＿學生動源 Studentlocalism）

    2020-07-17 23:31:22

    〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法實施後，香港獨派學生組織「學生動源 Studentlocalism」召集人鍾翰林隨即解散香港成員。學生動源現已在美國成立分部，並在今（17）日發表成立宣言，宣示「向暴政乞求民主自由實屬非可行之路，香港獨立才是脫離中共控制的唯一出路」。

    「學生動源 Studentlocalism」今日在臉書發文指出，「根據1960年聯合國大會第1514號決議，曾為英國殖民地的香港本應擁有獨立自決的權利。然而，中共在1972年於聯合國動議將香港剔除殖民地名單，令香港喪失獨立自決的機會。隨後，中共與英國經過密室談判後簽署《中英聯合聲明》，將香港民族的住民自決權體無完膚地架空。當時香港民族懷有虛幻的大中華思想，未能認清港人實屬中國異族，最終香港民族被強迫接受主權移交中國的命運」。

    學生動源指出，「直到2010年代，越來越多香港學生開始從政治亂局中覺醒。從2012年反國民教育到2014年雨傘革命，學生扮演的角色越來越重要。但當時的學生組織仍然堅守不合時宜的大中華思想，漠視本土主義。眼見香港人仍然缺少一個本土理念的學生組織，我們在2016年4月5日正式成立本組織學生動源。」

    學生動源表示，「這四年來，學生動源一直以『捍衛本土，學生使命』為格言，為香港獨立建國的夢想奮鬥。我們經歷過本土派巔峰，也經歷過低谷，但一切困難都無阻我們堅守香港民族主義。自從2019年6月12日反送中抗爭大規模爆發以來，香港人不知不覺間完成構建香港民族命運共同體，並意識到向暴政乞求民主自由實屬非可行之路，香港獨立才是脫離中共控制的唯一出路。」

    學生動源認為，「美國作為全球自由國家當中的領頭者之一，是香港在抗共路途上必須連結的關鍵夥伴。因此，學生動源成立美國分部，向在美香港民族群體及愛好自由平等的美國人宣揚香港獨立主張，爭取美國支持我們香港獨立之夢想，並且將香港被剝奪的住民自決權利重新推上國際，讓香港民族重奪應得的住民自決權，達成香港獨立」。

    學生動源宣示，「學生動源美國分部，連同各海外分部，將會繼續堅守『捍衛本土，學生使命』，直至香港獨立建國的一日。如果你有志為香港獨立此一香港民族使命奮鬥，我們誠邀你加入學生動源美國分部，與我們一起奮鬥！」

    文末更標記，「#香港獨立唯一出路 #香港獨立 #香港人建國 #光復香港時代革命 #光復香港 #時代革命 #願榮光歸香港」。

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