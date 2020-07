反對港版國安法 「Free Hong Kong」進軍各地中國使館

2020-07-18 22:00:00

〔即時新聞/綜合報導〕中國不顧國際輿論,強行實施港版國安法,引發國際撻伐。有人權團體因此發起「#Fridays For Freedom:Free Hong Kong」活動,呼籲全球民眾自7月起,每逢週五就到居住當地中國大使館前持「Free Hong Kong」標語並拍照上傳至各社交平台以表明對中國侵犯香港自由與人權的不滿。

據香港《立場新聞》報導,該活動是由人權組織「NOW!」所發起,為「自由浪潮」(Wave Of Freedom)活動之一。「NOW!」認為香港的自由與公民權不斷的受到中國的打擊,而在通過港版國安法後,香港碩果僅存的自由已遭受致命威脅。

請繼續往下閱讀...

「NOW!」希望透過採取此行動以串連世界各地反對獨裁霸權且熱愛自由、民主的人民,並推動一個由民主國家組成的國際聯盟,以實施諸如經濟制裁之類的措施來聲援香港,對抗中國。

目前民眾已持續響應該活動3個禮拜,「Free Hong Kong」的照片也紛紛上傳到各社交平台。可見在世界各地,都有民眾開始響應活動,支持香港的民主運動。

"#HongKong's #democracy is dying. Every day, people are being arrested for the crime of believing in democracy."



Every Friday, I'll be in front of a #Chinese Embassy to make sure that world leaders don't have a choice but to #StandWithHongKong.#FridaysForFreedom @NOW4humanity pic.twitter.com/qsDgT2j90X