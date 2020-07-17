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    中國重要糧食產區泡水、民間爆搶糧囤糧 官方硬稱今年糧食豐收

    中國江西上饒市7月16日被水淹。（法新社）

    中國江西上饒市7月16日被水淹。（法新社）

    2020-07-17 09:10:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域正遭受洪水侵襲，最重要的糧食產區幾乎都泡在水中，農民憂心農產無收，無語問天，如今洪水未退，暴雨持續，不過，中國農業農村部發在昨天發出訊息，指中國連年豐產、庫存充足，洪災及疫情對糧食市影響有限，麥及稻田都會恢復生產，預計秋糧豐收，下半年吃糧吃菜吃肉是有保障的。

    中國農村部網站昨天發出訊息指出，今年上半年農產品供應總體充足，市場價格是先漲後跌，包括玉米、小麥、稻穀等，目前價格跌回到疫情初發的1月分水準，等於是「恢復正常」，而國產大豆價格明顯上漲，但進口大豆則是量增價跌，總體看來還是供給正常。

    至於蔬菜、水果等，價格波動符合常年季節性規律，而牛羊豬肉則還在高位價，不過已有緩跌，反而是雞蛋價格下跌幅度較大，主要還是去年養雞大賺，致大肆增養致價格跌幅較大。

    農村部的整體意思是「夏糧已獲豐收」，足夠全中國一年的消費量，所以下半年「吃糧吃菜吃肉總體是有保障的。」

    不過，在網站上同時貼上記者詢問，「今年疫情爆發後，一些老百姓擔心糧食不夠吃，個別地方出現搶糧囤糧行為」，這則問話並未被刪掉，顯然農村部是接受這詢問內容的屬實，意即間接證實，中國民眾憂慮糧食問題持續發酵，已有部分地區出現搶糧囤糧行為，農村部的說法則是，今年3月下旬受到一些國家限制出口消息發酵影響，才有恐慌性囤購米麵現象，致價格上揚，但是目前，夏糧豐收，價格回穩。

    但農村部也坦承，今年上半年蔬菜及水果價格波動大，但還是符合常年規律，尤其6月份南方大範圍暴雨，北方河北、山東等夏菜主產區發生冰雹等強對流天氣，蔬菜生產受災導致價格上漲，不過價格都是緩漲，跟往年規律變化不大，而7月份東北、華北、黃淮、江淮、江漢等地降水較常年同期偏多，暴雨洪澇及強降水引發的次生災害或對蔬菜生產、流通產生不利影響，部分地區、個別品種價格可能波動較為明顯。

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