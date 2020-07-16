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    棄守長江中下游？插五星旗挖土機「潰堤」鄱陽湖影片瘋傳

    一輛插有中國五星旗的挖土機正在開挖鄱陽湖的堤防。（圖截自微博影片）

    一輛插有中國五星旗的挖土機正在開挖鄱陽湖的堤防。（圖截自微博影片）

    2020-07-16 12:08:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中國江西鄱陽湖水位受暴雨和三峽大壩全力洩洪雙重影響，已成中國最大湖，而未來幾日恐將發生流域性大洪水，可能突破1998年歷史最高水位。傳當局要啟用長江防洪體系的「最後一道保險」，將水分洪至圍江、圍湖造田的地區，被網友稱為是「保武漢，棄鄱陽」、「保城市，棄農村」，雖當局一再強調尚未實施，但已有民眾目擊插有五星旗的挖土機開挖鄱陽湖堤壩。

    綜合媒體報導，中國洪水災情多日未歇，中媒11日曾報導，中國水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞坦言，鄱陽湖水位達到甚至突破1998年水位的可能性很大。並說長江委恐啟動長江防洪體系中的「最後一道保險」－－「洲灘民垸運用」和「蓄滯洪區運用」，即是讓洪水進入圍江造田、圍湖造田而成的「村落」裡蓄洪。

    因長江的4個蓄滯洪區均在鄱陽湖區的康山、珠湖、黃湖和方洲斜塘，因此「最後一道保險」被中國網友認為是當局為保三峽大壩不潰堤，因此僅管下游慘淹仍全力洩洪至鄱陽湖，被稱為是「保武漢，棄鄱陽」、「保城市，棄農村」。

    雖然陳桂亞強調，蓄滯洪區啟用還處於準備階段，是否全部啟用仍要看後期的決策，但15日微博上已有影片流傳，一台插有中國五星旗的挖土機，拚命挖開鄱陽湖堤壩，讓洪水全湧進農田。而地方報導江西省為保九江市，「主動決堤」鄱陽湖，讓湖水湧入數十萬的農田。

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