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    盯緊「三峽大壩」！中官方警告長江上游3天後再來一波洪水

    中國水利部下令盯緊水情，並將太湖及周邊河網提防列為防洪重點。圖為武漢遭淹。（法新社）

    中國水利部下令盯緊水情，並將太湖及周邊河網提防列為防洪重點。圖為武漢遭淹。（法新社）

    2020-07-16 08:36:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江中下游近期飽受洪災所苦，中國水利部預報顯示，長江中游各幹流及洞庭湖水位緩退後將會復漲，水利部部長鄂竟平昨日召開防洪會議，將考慮上游來水、三峽大壩攔蓄能力、支流水庫運用以及對中下游防洪影響，來進一步明確三峽大壩及各個乾支流水庫的調度原則，盯緊水情變化。

    中國水利部指出，江淮西部、江南東北部、西南東部及陝西南部、湖北東部和西部等地將有大雨，其中四川東北部將有較大雨勢，而長江幹流監利至大通江段及洞庭湖、鄱陽湖水位在昨日都呈現緩退態勢，太湖水位則有小幅上漲。

    中國水利部估計，未來3天在長江上游、漢江上游還會有一次洪水，長江中游各條幹流及洞庭湖水位會呈現緩退後復漲趨勢，下游及鄱陽湖水位則維持緩退態勢，太湖水位上漲程度可能超過保證水位（最高防洪水位）；淮河上游幹流水位接近警戒並可能超出警戒；湖北、安徽、江蘇沿江河湖仍維持高水位；暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

    水利部部長鄂竟平昨日召開防洪會議時指出，將針對長江水庫群調度和中下游堤防進行防洪，概括上游來水、三峽大壩攔蓄能力、支流水庫運用以及對中下游防洪影響，進一步確立三峽大壩及乾支流水庫調度原則，盯緊水情變化。另外，由於太湖及周邊河網水位長期較高，堤防受高水位浸泡時間長，極易發生危險，預計太湖水位將「超保」，江蘇、浙江必須把堤防防守作為當前防洪工作首要任務，全力進行太湖流域堤防防守。

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