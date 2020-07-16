三峽大壩潰壩說瘋傳 中國院士：百年內越泡水越結實、能擋500年

三峽大壩洩洪。（法新社資料照）

2020-07-16 15:32:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國南方連日暴雨成災，長江流域頻傳洪災，「三峽大壩」水位不斷暴漲，「潰壩說」瘋傳。中國官方也一再宣稱「潰壩說」是無稽之談，頻頻「闢謠」，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩昨日口出豪言，向媒體表示三峽大壩壩體沒有任何問題，還說「會在100年內越泡水越結實」、「大壩混凝土至少500年不會有問題」。

據《中國經濟週刊》報導，王浩表示，自三峽大壩今年突破警戒水位後，網上頻有「變形」、「潰壩」傳言，但他說「三峽壩體本身的安全性沒有任何問題」，並說大壩是依照能抵禦「萬年一遇」的超大洪水而設計，即便被洪峰流量超過每秒12.43萬立方公尺的水衝擊，壩體仍可安然無恙，又說在設計允許範圍內的「彈性變形」並不可怕。

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接著，他語出驚人表示，「三峽大壩」本身是混泥土重力壩，不但不怕長期泡水，「其抗壓能力反而會在100年內水越泡越結實」，又說當局已做實驗，結果顯示，已經蓄水17年的三峽大壩，目前的混凝土抗壓能力已由當初設計的25兆帕，提升至目前的43兆帕，遠遠超出了設計標準，自信表示大壩混凝土至少500年不會有問題。

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