英國外相：俄國試圖干預2019英國大選

英國外交大臣16日表示，英國政府經過廣泛分析後，幾乎可以肯定俄羅斯試圖干預英國2019年國會大選。（路透）

2020-07-16 21:21:53

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國外交大臣（Dominic Raab）16日表示，英國政府經過廣泛分析後，幾乎可以肯定俄羅斯試圖透過非法獲取、散布敏感文件，干預英國2019年國會大選。

綜合外電報導，在英國脫歐後可能與美國簽署的貿易協定細節，被從社群平台「Reddit」外流後，英國政府開始進行調查。英國外交大臣拉布16日指出，俄羅斯在網路上放大他們非法獲取與外流的政府文件，將與英美自由貿易協定（FTA）相關的敏感政府文件，從社群平台「Reddit」散播至網路世界，試圖干預2019年英國大選。由於刑事調查仍在進行，拉布無法提供更多案件細節。

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拉布指出，英國政府調查發現，當這些文件的影響力過小時，對方就會試圖進一步於網路上宣傳選舉前非法取得的素材。雖然沒有證據顯示，俄羅斯採取了反對英國大選的活動，但拉布強調，任何試圖干預民主程序的行為，都完全不能被接受，英國政府保留在未來採取適當措施的權利。

拉布雖然未直接點名俄羅斯克里姆林宮，但這項指控無疑會使2018年因為俄羅斯前特務瑟爾蓋．斯克里帕爾（Sergei Skripal）命案，降到冰點的英、俄關係更加惡化。

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