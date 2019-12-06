英大選剩一週 空戰抹黑加劇

英國執政黨保守黨為求在十二日大選中勝出，曾公然在網路上發布經竄改的影片，汙衊工黨的脫歐發言人施凱爾（圖中，法新社）在被問到有關脫歐的立場時，竟結巴詞窮。

2019-12-06 05:30:00

〔編譯張沛元／綜合報導〕被視為二次脫歐公投的英國大選將於十二日投票，血淋淋的網路戰在短短一個多月的競選期打得如火如荼、賤招百出，堂堂執政黨保守黨大剌剌在官網上張貼竄改過的影片抹黑對手，彷彿忘了英國兩年前曾深陷攸關網路競選的「劍橋分析」醜聞。美聯社引述英國學者指出，缺乏相關法律與現有法律過時，讓難以設限的競選網路戰更為猖獗。

英國上月五日才宣布解散國會正式展開競選，保守黨同日便在官方推特與臉書上張貼一段影片，顯示工黨的脫歐發言人施凱爾（Keir Starmer）在接受晨間電視節目「早安不列顛」主持人摩根訪問、詢及有關脫歐的立場時，居然結巴詞窮。但事實上，施凱爾受訪當時立即做出回覆，並未結巴詞窮。此外，保守黨還在黨魁辯論期間將該黨的新聞辦公室，臨時改稱為事實查核服務站；至於在野工黨也不遑多讓，成立呼籲選民要「相信事實」的闢謠網站。

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研究數位政治傳播的英國卡迪夫大學新聞系講師華爾許說，就政治競選而言，網路世界就像蠻荒之地，各黨能為所欲為。一如其他各國，英國的選舉法大抵上在網際網路崛起前便已定案，意味網路社群媒體競選幾乎不受規範，任由一群跟網路一起長大的年輕策士剝削。

在頻傳俄羅斯干預西方各國選舉後，英國曾就假新聞與政治選舉的數據操縱進行長達十八個月的調查，就此揭發臉書默許劍橋分析這類第三方App收集臉書使用者資訊並轉而為美國總統川普在一六年的大選中助選。

相較於遭外國勢力干預的美國二○一六年總統大選，英國二○一九年底的國會大選卻是兩大黨搶著挑戰真相、透明度與事實的極限。

除了刪文，這類不當的網路競選活動幾乎不受處罰，競選團隊自然認為在網路上張貼竄改影片利多於弊。非營利組織「世界經濟論壇」科技政策與夥伴關係召集人克里格（Zvika Krieger）說，上網發表誤導性資訊幾乎不會遭到反噬，甚至剛好相反，能獲得更多關注，激勵人更拚命上網多發表誤導性資訊，「此等趨勢令人憂心」。

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