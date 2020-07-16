直升機失事》OH-58D我軍購39架 主攻偵搜配有飛彈

OH-58D「奇奧瓦戰士」除了戰搜能力之外，另可搭載AGM-114地獄火飛彈或AIM-92空用版刺針飛彈，增加戰鬥能力。（記者廖振輝攝）

2020-07-16 18:09:07

〔即時新聞／綜合報導〕我國漢光36號軍演今天進行第4天操演，下午3點半時發生一起墜機事故，一架編號616號的OH-58D「奇奧瓦戰士」戰搜直升機在新竹空軍基地重落地，駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉，緊急送醫搶救無效身亡；這次發生意外的OH-58D是陸軍重要的戰搜直升機，今年5月6日也曾發生過墜機意外，當時機上2名人員均安。

OH-58D「奇奧瓦戰士」戰搜直升機，是我國在1991年8月「陸鵬專案」軍購的項目之一，當時共添購26架OH-58D武裝戰搜直升機、42架AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機。美國在1992年批准後，分批在1993年至1997年交機完畢，我國也以此組成兩個攻擊直升機大隊。

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我國在1997年又向美國增購21架AH-1W攻擊直升機與13架OH-58D戰搜直升機，以組建第3個攻擊直升機大隊，在2002年全部運交完畢，這次採購的第2批13架AH-58D，是由台灣漢翔公司負責組裝，第1架於1999年11月9日出廠。

OH-58奇奧瓦偵察直升機是美國在1969年開始服役的偵查直升機，用以加強美國陸軍的戰場情蒐能力，另外也擔任美軍砲擊標定的斥候任務，之後改良版OH-58D加強了視野偵蒐能力並加裝武器發射能力，因此改名為「奇歐瓦戰士」（Kiowa Warrior），最大起飛重量2358公斤、最高速度222（公里/小時）、航程556公里，可加裝AGM-114地獄火飛彈或AIM-92空用版刺針飛彈。

原先美軍認為AH-64「阿帕契」可以取代OH-58D「奇奧瓦戰士」的戰搜地位，因此在2016年將其全數退役，然而事後卻發現AH-64的操作成本比OH-58D高，而且仍須有更好的裝備提升戰場偵搜能力，因此在2017年提出「未來戰搜直升機」（FARA）計畫，預計將在2023年確定製造廠商，2028年成軍服役。

陸軍航特部編號616號的OH-58D戰搜直升機。（中央社資料照）

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