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團結當後盾！賴清德喊話：支持奧運選手讓台灣發光發熱

近日巴黎奧運賽事持續進行，總統賴清德昨深夜也分享台灣選手近日的表現，並呼籲民眾「團結一心，做選手的後盾、為他們的表現歡呼、喝采」。（圖擷自臉書）

近日巴黎奧運賽事持續進行，總統賴清德昨深夜也分享台灣選手近日的表現，並呼籲民眾「團結一心，做選手的後盾、為他們的表現歡呼、喝采」。（圖擷自臉書）

2024/07/31 08:13

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日巴黎奧運賽事持續進行，總統賴清德昨深夜也分享台灣選手近日的表現，並呼籲民眾「團結一心，做選手的後盾、為他們的表現歡呼、喝采」，同時也提到，即使選手無緣晉級，也都為台灣在國際賽事劃下一筆紀錄，為我們帶來滿滿的感動。

賴清德昨深夜11點半在臉書發文表示，最近很多人都在熬夜看比賽，一起為巴黎奧運代表團加油，他雖然行程忙碌，但只要一有空，也是跟大家一樣，會趕緊關心台灣選手的最新情況。

賴清德在發文中逐一細數本次出賽的台灣選手，點名過半數，除了羽球好手戴資穎、「麟洋配」李洋、王齊麟、「羽球一哥」周天成，體操好手、亞洲貓王唐嘉鴻，還有「滿額參賽」的桌球項目，包含陳思羽、首度參賽的簡彤娟，更有本屆代表團最年輕的國手、現在已經進入16強的高承睿，以及激戰後同樣挺進16強、三度叩關奧運的台南女兒鄭怡靜，剛拿下勝利的「小林同學」林昀儒。

賴清德也提到，在網球項目，國際賽經驗豐富的謝淑薇，搭配也是首次參賽的曹家宜，這些組合和選手，都象徵著台灣體壇的傳承與接力。另外還有二度參賽、不同級別的女子拳擊好手吳詩儀、陳念琴，以及游泳好手王冠閎，也都用絕佳的表現，紛紛晉級；這次他們帶著更豐富的經驗、更強大的後勤團隊，準備挑戰更好的成績。

賴清德也指出，這次同樣「滿額」6張門票的射箭隊，女子組由4度參加奧運的雷千瑩，以及首度參賽的邱意晴、李彩綺代表，男子組「湯包」湯智鈞、戴宇軒、林子翔，都在團體賽獲得8強的好成績，很可惜子翔和宇軒在個人賽止步。但接下來，其他人還要在個人賽繼續征戰！

賴清德表示，能夠站上奧運舞台，就是對選手最好的肯定。他也很認同拳擊國手賴主恩說的：「每個人都會有激勵人心的部分、值得去學習。」雖然無緣晉級，但在空氣手槍創下隊史最佳的劉恆妤和余艾玟；或持續奮戰的羽球混雙葉宏蔚、李佳馨，都為台灣在國際賽事劃下一筆紀錄。

賴清德強調，許多第二次站上奧運舞台的國手們，柔道的楊勇緯、林真豪、連珍羚、輕艇激流的張筑涵、體操的丁華恬、拳擊的黃筱雯，「即使賽程已經結束，但他們奮力拚搏的精神，已經為我們帶來滿滿的感動」。

賴清德也提到，接下來，還有許多正在激戰、準備出賽的台灣好手，也有許多精采的賽事將進行，「讓我們團結一心，做選手的後盾、為他們的表現歡呼、喝采，用我們的熱情和支持，讓台灣繼續發光發熱」！

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