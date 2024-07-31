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中部以北午後防大雨！台東恐吹焚風高溫達36度

今日各地高溫大約在31到34度，東南部地區由於西南風過山沉降增溫影響，有機會發生焚風，高溫可達36度左右。（資料照）

今日各地高溫大約在31到34度，東南部地區由於西南風過山沉降增溫影響，有機會發生焚風，高溫可達36度左右。（資料照）

2024/07/31 06:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，台灣附近轉為西南風，不過南方水氣仍多，南部地區及澎湖、金門有不定時的局部短暫陣雨或雷雨，午後中部以北地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，西半部地區及東半部山區有機會出現局部短延時大雨，尤其在中部以北地區有可能出現局部短延時豪雨，請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象。

今日各地高溫大約在31到34度，東南部地區由於西南風過山沉降增溫影響，有機會發生焚風，高溫可達36度左右，民眾在戶外活動請注意防曬並多補充水分。

空氣品質部份，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部空品區為「普通」等級。

週四至下週二（8月1日至6日）大氣環境為較弱的西南風，各地為多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
27 ~ 33 27 ~ 33 28 ~ 32 26 ~ 31

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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