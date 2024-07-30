瓦格納在非洲最大慘敗！馬利叛軍伏擊 俄傭兵指揮官在內50多人陣亡

馬利叛軍公布了相關影片，只見肩上背著步槍的叛軍戰士走過散落在沙地和岩石上的數十具屍體，背景依然可以聽到槍聲。（圖擷自X）

2024/07/30 10:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵團體「瓦格納」（Wagner Group）在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）墜機身亡後，就撤出烏俄戰場，繼續在非洲擔任傭兵，傳出「瓦格納」傭兵在西非國家馬利遭到叛軍伏擊重創，包含指揮官在內50多名傭兵陣亡，是他們在非洲已知的最慘重的損失，有消息稱烏克蘭向叛軍提供「瓦格納」情報。

綜合外媒報導，馬利反政府叛軍CSP-DPA宣布，上週在北部的丁札瓦登（Tinzawaten）發生的一場為期3天戰鬥取得重大勝利，摧毀了「馬利陸軍整個縱隊，還有俄羅斯僱傭兵也被消滅」，叛軍公布了相關影片，只見肩上背著步槍的叛軍戰士走過散落在沙地和岩石上的數十具屍體，背景依然可以聽到槍聲。

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叛軍稱擊殺了50多名俄羅斯人以及馬利士兵，而伴隨行動的馬利政府軍則有數百人傷亡；有非官方俄羅斯Telegram頻道爆料，多達80名瓦格納戰士被殺，「瓦格納」官方稱，傭軍最初「消滅了大部分伊斯蘭主義者，並驅散了其餘的人」，但隨後沙塵暴讓武裝分子重新集結到千人，讓他們受到了「損失」，指揮官謝爾蓋（Sergei Shevchenko）陣亡，參謀長被俘，但沒公佈具體的傷亡數字

擁有50萬訂閱者的YouTube頻道「灰色地帶」（Grey Zone），俄羅斯最受歡迎的軍事部落客之一，31歲費迪亞寧（Nikita Fedyanin）也在這次伏擊中死亡。

傳出這次馬利叛軍重創「瓦格納」背後有烏克蘭影子，烏克蘭安全局（SBU）代表安德烈（Andriy Yusov）在烏克蘭電視台表示：「叛軍收到了必要的信息，從而能夠成功地對俄羅斯戰犯採取軍事行動。」他補充道：「我們目前不會討論細節，但未來還會有更多訊息流出。」

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