聖索菲亞大教堂改回清真寺 教宗：我很痛心！

聖索菲亞大教堂每年吸引超過370萬人次到訪。（法新社）

2020-07-12 22:37:54

〔即時新聞／綜合報導〕舉世聞名的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）自土耳其世俗化以來一直做為博物館供遊客參訪，但土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）卻不顧歐盟、美國、俄羅斯等反對，日前宣布撤銷土耳其國父凱末爾的政令，將其再度改回清真寺。對此，天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示深感痛心。

《彭博》報導，方濟各於今（12）日表示，「天主教將星期日訂為國際海洋日。而大海將我的思想帶到了遠方的伊斯坦堡。我又想到了聖索菲亞，這讓我深深的感到沉痛。」雖然方濟各沒有明言，但顯而易見是對艾多根的舉動表達不滿。

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2006年諾貝爾文學獎的得主、土耳其作家帕慕克（Orhan Pamuk）也表示，有眾多像他一樣的世俗派土耳其人不認同艾多根的命令，但卻沒人理會他們。有許多東正教信徒的鄰國希臘則稱土耳其此舉是「公然向文明世界挑釁」。

聖索菲亞大教堂建於西元537年，歷經風風雨雨，曾作為東正教教堂、天主教教堂及伊斯蘭教的清真寺。1934年，凱末爾下令改為博物館後，成了土耳其最受歡迎的觀光景點，每年有超過370萬人次到訪。

教宗方濟各對土耳其總統艾多根的舉動表示非常痛心。（美聯社）

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