為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聖索菲亞大教堂改回清真寺 教宗：我很痛心！

    聖索菲亞大教堂每年吸引超過370萬人次到訪。（法新社）

    聖索菲亞大教堂每年吸引超過370萬人次到訪。（法新社）

    2020-07-12 22:37:54

    〔即時新聞／綜合報導〕舉世聞名的聖索菲亞大教堂（Hagia Sophia）自土耳其世俗化以來一直做為博物館供遊客參訪，但土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）卻不顧歐盟、美國、俄羅斯等反對，日前宣布撤銷土耳其國父凱末爾的政令，將其再度改回清真寺。對此，天主教教宗方濟各（Pope Francis）表示深感痛心。

    《彭博》報導，方濟各於今（12）日表示，「天主教將星期日訂為國際海洋日。而大海將我的思想帶到了遠方的伊斯坦堡。我又想到了聖索菲亞，這讓我深深的感到沉痛。」雖然方濟各沒有明言，但顯而易見是對艾多根的舉動表達不滿。

    2006年諾貝爾文學獎的得主、土耳其作家帕慕克（Orhan Pamuk）也表示，有眾多像他一樣的世俗派土耳其人不認同艾多根的命令，但卻沒人理會他們。有許多東正教信徒的鄰國希臘則稱土耳其此舉是「公然向文明世界挑釁」。

    聖索菲亞大教堂建於西元537年，歷經風風雨雨，曾作為東正教教堂、天主教教堂及伊斯蘭教的清真寺。1934年，凱末爾下令改為博物館後，成了土耳其最受歡迎的觀光景點，每年有超過370萬人次到訪。

    教宗方濟各對土耳其總統艾多根的舉動表示非常痛心。（美聯社）

    教宗方濟各對土耳其總統艾多根的舉動表示非常痛心。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    土耳其法院廢除舊法令 聖索非亞大教堂將變回清真寺
    2020-07-11 00:24

    土耳其法院廢除舊法令 聖索非亞大教堂將變回清真寺
    籲審視環境政策 方濟各：疫情令人反省與大自然關係
    2020-06-21 22:57

    籲審視環境政策 方濟各：疫情令人反省與大自然關係
    早買早知道 房價一定不會跌！！

    早買早知道 房價一定不會跌！！
    教廷否認教宗近期將訪中 教宗文膽稱仍需對話
    2020-04-24 20:00

    教廷否認教宗近期將訪中 教宗文膽稱仍需對話
    武漢肺炎》災難財不可賺！方濟各怒斥不肖業者、虛偽政客
    2020-04-08 23:37

    武漢肺炎》災難財不可賺！方濟各怒斥不肖業者、虛偽政客
    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」

    信義房屋領先推出「DiNDON智能賞屋」
    國際今日熱門
    2020-07-12 00:18

    武漢肺炎》美國疫情續燒！ 全球逾1253萬例、56萬死亡

    2020-07-11 23:25

    武漢肺炎》 憂心疫情 伊朗總統禁大型聚會

    2020-07-12 00:58

    土耳其修法改變律師協會結構 上千律師抗議

    2020-07-12 06:13

    南非教堂遭夜襲 挾持人質槍殺5人、6人送醫

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播