教廷否認教宗近期將訪中 教宗文膽稱仍需對話

謠傳教宗方濟各近期將訪問中國，但教廷新聞室與北京英文官媒「環球時報」最近闢謠表示這是沒有實證的臆測。（歐新社）

2020-04-24 20:00:56

〔中央社〕義大利媒體近日報導教廷國務院正籌劃教宗訪問中國武漢，教廷新聞室與北京英文官媒「環球時報」最近闢謠表示這是沒有實證的臆測，教宗方濟各短期內沒有訪中的計畫。

教宗文膽、「公教文明」（Civilta Catolica）期刊主編習安東（Antonio Spadaro）在臉書（Facebook）以影片表示，教宗確實多次提到想訪問中國，但每一步都需要對話，例如公教文明近期推出簡體中文版，就是為了增進交流，至於「其餘的會在適當時機出現」。

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中華人民共和國外交部與教廷外交部皆表示「無所悉」。香港「南華早報」（SCMP）22日報導，中國外交部以書面回應，對教宗訪中計畫「不知情」（unaware），但政府正積極促進中梵關係，北京十分樂見在疫情時刻，中梵在抗疫與健康等議題都強化合作。

義大利雜誌「真相」（La Verita）之前報導教宗方濟各（Pope Francis）可能在疫情時刻訪問中國，首站是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發源地武漢，藉此見證武漢從封城到開放的重生意義，並推進中梵對話。

教廷新聞室22日以簡訊向天主教權威媒體「天亞社」回應，由於全球疫情延燒，教宗今年原本排定的幾項出訪都已取消或延後，短期內沒有規劃新的教宗出訪行程，教宗也不會去任何國家，臆測教宗訪中的行程並無根據。

教廷是中華民國在歐洲唯一的邦交國。

「環球時報」（Global Times）21日晚間報導，中國人民大學資深研究員、義大利籍中梵專家郗士（Francesco Sisci）否認此一訊息，郗士表示他向梵蒂岡內部多個管道求證，大家都說這是假消息。

不過，經常訪問中國的教廷宗座科學院長索隆多（Marcelo Sanchez Sorondo）向環球時報表示，他沒聽說相關訊息，也不認為是真的，「然而，教宗確實常會做出令人驚奇之舉，教宗也特別喜歡訪視遭受苦難的地方」。

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