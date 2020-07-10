湖北江西多處河川潰堤！ 2萬人受威脅、淹沒逾3萬畝農田

江西省鄱陽縣近日發生潰堤災情，水淹最深處民房1樓整個沒入水中。（擷取自新華報業網）

2020-07-10 12:30:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域近日暴雨不斷，造成嚴重洪災。中國湖北省、江西省8日至9日期間接連發生多起河川潰堤災情，合計逾2萬名村民受到威脅，洪水淹沒超過3萬畝農田。截至9日晚間，部分堤防破口仍持續擴大，就連中國官媒央視也坦承「形勢嚴峻」。

綜合中國媒體報導，湖北省武穴市花橋鎮荊竹河8日上午發生潰堤，堤防破口長約40公尺，造成下游4個村莊共6000名村民受到威脅，洪水淹沒當地逾1萬畝農田，積水深度約1公尺。中國《央視》9日報導指出，經連夜搶修，堤防破口僅封堵約一半，「從現場水流情況看，目前形勢依然較嚴峻」。

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江西省上饒市鄱陽縣近日出現710毫米的特大暴雨，導致鄱陽縣鄱陽鎮問桂道圩堤8日晚間發生潰堤，堤防破口最初長約50公尺，但9日晚間已擴大至約120公尺，且仍在持續擴大，搶救困難。當地5個村莊約9000名村民受到威脅，水淹最深處民房1樓整個沒入水中，並有約1萬5000畝農田被淹沒。

湖北省黃石市陽新縣富河9日上午也出現多處潰堤災情，堤防破口長約10至40公尺不等，造成當地約6500畝農田受災，鄰近3個村莊逾6000名村民受威脅。中國《人民網》9日晚間報導指出，當地水勢仍持續上漲，「險情不斷擴大，搶險救災形勢嚴峻」。

湖北省荊竹河也發生潰堤，中國官媒央視坦言形勢嚴峻。（擷取自央視新聞）

湖北省富河也有多處河段潰堤，水勢持續上漲。（擷取自鳳凰網）

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