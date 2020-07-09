17年來首次！ 美聯邦政府下週一開始執行死刑

美國聯邦政府將於下週一開始執行死刑，共4名死囚接受處決，將採注射治明藥物的方式。（美聯社）

2020-07-09 23:03:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦政府決定從下週一（13日）開始對死囚執行死刑，執行方式將採注射致命藥物，死囚及被害者的家屬被允許在旁觀看執行死刑的過程，但為防武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情感染，現場出席人員都須戴上口罩。而這也將是美國自2003年以來，首度執行死刑，並有4名死囚接受處刑。

綜合《美聯社》及其他外媒報導，據聯邦司法機構的官員指出，下週一（13日）首先接受死刑的是曾犯下滅門血案的47歲男子丹尼爾（Daniel Lewis Lee）；7月15日處決暴力強姦並殘殺分屍16歲女孩的韋斯利（Wesley Ira Purkey）；7月17日處決犯下5項謀殺罪名的達斯汀（Dustin Lee Honken）。也就是下週將會有3名死囚接受死刑，執行地點決定在印第安納州（Indiana）特雷霍特（Terre Haute）監獄，採用注射致命藥物的方式。

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另外還有一名曾性虐10歲女童並將其勒死的死囚基思（Keith Dwayne Nelson），執行死刑的時間目前訂在8月28日。

這是美國17年來首度執行死刑，但不少聲音不以為然，加上總統大選將近，認為這次決定執行死刑有很大的政治因素。美國全國有色人種協進會（National Association for the Advancement of Colored People，NAACP）的訴訟專家塞繆爾（Samuel Spital）就表示，近期美國因「佛洛伊德之死」引爆種族爭議，而死囚牢房大多是黑人和西班牙裔，自1980年代後期開始，聯邦政府授權執行死刑的大多數是非白人，但下週開始卻一口氣處決了3名白人，讓塞繆爾直言，「這似乎是在轉移民眾的注意力」。

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