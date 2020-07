17年來首次！ 美聯邦政府下週一開始執行死刑

美國聯邦政府將於下週一開始執行死刑,共4名死囚接受處決,將採注射治明藥物的方式。(美聯社)

2020-07-09 23:03:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦政府決定從下週一(13日)開始對死囚執行死刑,執行方式將採注射致命藥物,死囚及被害者的家屬被允許在旁觀看執行死刑的過程,但為防武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情感染,現場出席人員都須戴上口罩。而這也將是美國自2003年以來,首度執行死刑,並有4名死囚接受處刑。

綜合《美聯社》及其他外媒報導,據聯邦司法機構的官員指出,下週一(13日)首先接受死刑的是曾犯下滅門血案的47歲男子丹尼爾(Daniel Lewis Lee);7月15日處決暴力強姦並殘殺分屍16歲女孩的韋斯利(Wesley Ira Purkey);7月17日處決犯下5項謀殺罪名的達斯汀(Dustin Lee Honken)。也就是下週將會有3名死囚接受死刑,執行地點決定在印第安納州(Indiana)特雷霍特(Terre Haute)監獄,採用注射致命藥物的方式。

另外還有一名曾性虐10歲女童並將其勒死的死囚基思(Keith Dwayne Nelson),執行死刑的時間目前訂在8月28日。

這是美國17年來首度執行死刑,但不少聲音不以為然,加上總統大選將近,認為這次決定執行死刑有很大的政治因素。美國全國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People,NAACP)的訴訟專家塞繆爾(Samuel Spital)就表示,近期美國因「佛洛伊德之死」引爆種族爭議,而死囚牢房大多是黑人和西班牙裔,自1980年代後期開始,聯邦政府授權執行死刑的大多數是非白人,但下週開始卻一口氣處決了3名白人,讓塞繆爾直言,「這似乎是在轉移民眾的注意力」。

