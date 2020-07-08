憂香港也遭殘暴鎮壓 前烏坎村官：鄭雁雄對付港人不會手軟

北京駐香港維護國家安全公署署長鄭雁雄8日出席該署揭牌儀式。（路透）

2020-07-08 22:44:48

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國政府依據香港國安法設立的駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄8日首次在香港露面，出席該署揭牌儀式，致詞時多次強調「依法」行事。但是，曾經經歷鄭雁雄鎮壓廣東烏坎村維權事件的流亡前村官擔心，當年強硬鎮壓烏坎村的鄭雁雄，會用同樣手法對付香港人。

鄭雁雄2011年擔任汕尾市委書記期間，強硬鎮壓轄下烏坎村因土地糾紛引起的村民維權運動。「自由亞洲電台」（RFA）8日報導，現流亡美國的前烏坎村村官莊烈宏說，當年村人只有村民自治和拿回土地這兩大訴求，但是政府用「一拖二騙三了」的手段對付村民，對事件核心人物扣上「勾結境外勢力」、「打砸搶暴徒」等罪名；鄭雁雄當年動用數千武警、特警包圍整個烏坎村，斷水、斷電、斷糧，直到前省委副書記朱明國出面調停。

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莊烈宏說，烏坎村人成功爭取到2012年民主選舉，但是在2016年遭當局秋後算帳，「一切比之前面臨更嚴厲的管控，這就是鄭雁雄處理下的烏坎村事件」，「香港的進展在鄭雁雄管理下，會是怎樣？大家可想而知」；他說，鄭雁雄是只看眼前利益，不會在乎港人的利益。

自由亞洲引述時事評論家桑普看法，鄭雁雄在駐港國安公署揭牌儀式致詞多次說「依法」，但是依據的是香港國安法，因此，不能排除會發生「昨日烏坎，今日香港」的可能性，發生像烏坎村事件般大規模鎮壓香港，「只是時間問題」。

北京駐港國安公署揭牌運作。（路透）

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