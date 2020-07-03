駐港國安公署新署長鄭雁雄 曾鎮壓烏坎村抗議民眾

中國國務院今（3日）宣布中國廣東省委常委鄭雁雄調任為「中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」署長，鄭雁雄於2011年任職廣東汕尾市委書記期間，以強硬手段處理烏坎村民怨。圖為烏坎村村民上街抗議。（法新社）

2020-07-03 13:29:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國強制實施「港版國安法」後，國務院今（3日）宣布中國廣東省委常委鄭雁雄調任為「中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」署長，鄭雁雄於2011年任職廣東汕尾市委書記期間，以強硬手段處理烏坎村民怨，造成多名村人遭到逮捕，村民代表薛錦波於拘留中離奇死亡。

中國國務院表示，依照《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》相關規定，任命鄭雁雄為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署署長，並任命李江舟、孫青野為駐港國家安全公署副署長。

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據了解，中國廣東省汕尾市下轄的烏坎村，由於村委會私下變賣土地讓村民苦不堪言，在上訪（向上級政府反映民意）兩年多後仍沒有得到解決，因此村民在2011年9月21日展開遊行抗議，隔天便遭大量武警毆打驅散。

時任汕尾市委書記的鄭雁雄，向中國媒體聲稱烏坎村事件有境外勢力的勾結，隨後村民新選出的5名村代表遭到公安逮捕，其中村民臨時代表理事會副會長薛錦波在被捕第3天後死亡，官方宣布死因為心因性猝死。

此外，2011年12月鄭雁雄發表講話，怒斥烏坎村村民接受國外媒體採訪是借用外力打自己人，直指「境外的媒體信得過，母豬都會上樹」，同時還痛斥民眾不指望中國這樣負責任的政府，竟然去指望國外的爛媒體，根本是顛倒好壞，他的這番言論一時之間遭到不少指責。

烏坎村村民懇求中國中央政府救援。（法新社）

2011年年底，烏坎村新選出的村民臨時代表理事會副會長薛錦波被公安逮捕，孰料竟離奇死亡。（法新社）

薛錦波死後兒子服喪。（法新社）

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