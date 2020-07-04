權力凌駕港府 鎮暴鷹派掌國安公署

被視為香港政府「太上皇」的北京駐港國安公署，將由廣東省委常委兼秘書長鄭雁雄執掌。（取自網路）

2020-07-04 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國三日根據「港區國安法」頒布多個駐港人事任命。被認為權力凌駕香港政府的北京第四個駐港機構「維護國家安全公署」，將由曾強硬處理廣東省烏坎村示威的中共廣東省委常委鄭雁雄執掌；而港府轄下維護國安委員會的國安事務顧問，則由北京駐港聯絡辦公室（中聯辦）主任駱惠寧兼任。分析認為，相關任命展現北京貫徹港區國安法的決心。

鄭會說粵語 手段強硬

中國官媒新華社三日指出，主要負責研判香港國安形勢，以及處理港府無法管轄國安案件的北京駐港國安公署，將由現年五十六歲的廣東省委常委兼秘書長鄭雁雄擔任署長，並由前公安部國內安全保衛局局長、中聯辦警聯部部長李江舟，以及另一名據傳同樣來自中國國安系統、但實際背景不詳的孫青野為副署長。

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鄭雁雄會說粵語，他從政生涯的最大爭議事件，為二○一一年擔任中共廣東汕尾市委書記時，強硬鎮壓土地糾紛引發警民衝突的「烏坎村事件」。鄭當時斥罵烏坎村民與外國媒體串謀製造麻煩，更曾砲轟「境外媒體信得過，母豬都會上樹」。香港的中國問題專家林和立表示，鄭在鎮暴方面的經驗使其受到高層青睞，是「鐵面無私的強硬執行者」。

駱惠寧被視為習忠僕

與此同時，一月才空降接任中聯辦主任的駱惠寧，將同時出任負責香港主要國安事務和責任的港府「維護國安委員會」國安顧問一職，專門指點港府相關工作。駱被視為中國國家主席習近平的忠僕，以強硬執行中共規定及打擊貪腐聞名，歷任官階均在鄭雁雄之上。分析指出，駱將是北京駐港機構的領軍人物。

此外，港府三日也正式公布「維護國安委員會」成員，包括擔任主席的特首林鄭月娥，政務、律政、財政三司司長，以及保安局、警務處、入境事務處、海關、特首辦公室主任等重要部會首長；同時也公布警務處維護國安部門的負責人為任職警隊卅五年的劉賜蕙，而律政司專門檢控科也已成立，稍後將公布負責人。

林鄭月娥亦已指定六名現任法官為國安案件專門負責法官，名單並未公布，但媒體得知其中一人是蘇惠德，他曾判定一名藏雷射筆十五歲少年「有意圖而管有攻擊性武器」罪名成立。

中聯辦主任駱惠寧兼任港府轄下維護國安委員會的國安事務顧問。（法新社檔案照）

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