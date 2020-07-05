為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國鎮壓烏坎村酷吏掌香港國安署 流亡人士痛訴：牠是黨的魁儡

中國維權人士莊烈宏警告，將出任中央駐港國安公署署長的中國官員鄭雁雄是「黨的魁儡」。（圖擷取自推特＿@kiddjoneke）

中國維權人士莊烈宏警告，將出任中央駐港國安公署署長的中國官員鄭雁雄是「黨的魁儡」。（圖擷取自推特＿@kiddjoneke）

2020-07-05 00:39:01

相關新聞請見︰

駐港國安公署新署長鄭雁雄 曾鎮壓烏坎村抗議民眾

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院3日宣布，中國廣東省委秘書長鄭雁雄將進駐香港，將調任「中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」署長。對此，中國維權人士莊烈宏警告，鄭雁雄是「黨的魁儡」，「牠」不只「玩陰的也玩硬的」，在處理村委涉嫌貪汙的烏坎事件時，手段殘暴，以武力強硬鎮壓烏坎村民，更悲嘆「昨日烏坎，今日香港」。

現已移居美國的中國維權人士莊烈宏4日在推特連發2文指出，「曾參與鎮壓烏坎村的汕尾市書記鄭雁雄，當香港國安公署署長，說明中共要跟香港玩陰的和玩硬的了」，並說「牠曾參與鎮壓我村，牠殺死我的戰友薛錦波。牠跟你玩陰的，也跟你玩硬的，但牠只是黨的傀儡，牠是鄭雁雄。」

2011年9月，中國廣東省汕尾市下轄的烏坎村，該村村委會被揭發私下變賣土地，貪污事件被揭發後，當地居民民不聊生、苦不堪言，向上級反映無效後，便於2011年9月21日發起示威抗議，隔天便遭到大量武警毆打驅散，事件被稱為「烏坎事件」。

隨後村民新選出的5名村代表遭到公安逮捕，其中村民臨時代表理事會副會長薛錦波在被捕第3天後死亡，官方說法是死因為心因性猝死。當時莊烈宏為烏坎村前任村務委員，曾參與了烏坎維權行動，而後流亡美國。

而黨性堅強的鄭雁雄在當時強力主張強硬武力鎮壓「烏坎事件」，不滿烏坎村民向外媒尋求關注，把事情鬧大。鄭雁雄更怒罵，境外媒體在抹黑「我們國家」、「我們的黨」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
香港文字獄來臨？ 康文署：下架政治敏感書籍以免牴觸國安法
2020-07-05 00:04

香港文字獄來臨？ 康文署：下架政治敏感書籍以免牴觸國安法
著作遭圖書館審查下架 黃之鋒：白色恐怖瀰漫今日香港
2020-07-04 23:00

著作遭圖書館審查下架 黃之鋒：白色恐怖瀰漫今日香港
正敦化北路門牌 這靜巷宅價格有亮點

正敦化北路門牌 這靜巷宅價格有亮點
港版國安法條文模糊 聯國人權高專辦：危害基本自由
2020-07-04 14:02

港版國安法條文模糊 聯國人權高專辦：危害基本自由
駐港國安公署新署長鄭雁雄 曾鎮壓烏坎村抗議民眾
2020-07-03 13:29

駐港國安公署新署長鄭雁雄 曾鎮壓烏坎村抗議民眾
合謙愛瑪市 絕美時尚公園宅

合謙愛瑪市 絕美時尚公園宅
國際今日熱門
2020-07-04 06:12

選民哭著求他快走！黃之鋒無懼港版國安法繼續競選

2020-07-04 06:05

反制港版國安法 加國暫停加港引渡 禁出口軍事敏感用品

2020-07-04 05:52

1938萬人暴雨受災！太湖、長江出現2020第1號洪水

2020-07-04 02:35

抗議港區國安法 加拿大暫停與香港間引渡協定

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播