中國鎮壓烏坎村酷吏掌香港國安署 流亡人士痛訴：牠是黨的魁儡

中國維權人士莊烈宏警告，將出任中央駐港國安公署署長的中國官員鄭雁雄是「黨的魁儡」。（圖擷取自推特＿@kiddjoneke）

2020-07-05 00:39:01

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駐港國安公署新署長鄭雁雄 曾鎮壓烏坎村抗議民眾

〔即時新聞／綜合報導〕中國國務院3日宣布，中國廣東省委秘書長鄭雁雄將進駐香港，將調任「中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」署長。對此，中國維權人士莊烈宏警告，鄭雁雄是「黨的魁儡」，「牠」不只「玩陰的也玩硬的」，在處理村委涉嫌貪汙的烏坎事件時，手段殘暴，以武力強硬鎮壓烏坎村民，更悲嘆「昨日烏坎，今日香港」。

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現已移居美國的中國維權人士莊烈宏4日在推特連發2文指出，「曾參與鎮壓烏坎村的汕尾市書記鄭雁雄，當香港國安公署署長，說明中共要跟香港玩陰的和玩硬的了」，並說「牠曾參與鎮壓我村，牠殺死我的戰友薛錦波。牠跟你玩陰的，也跟你玩硬的，但牠只是黨的傀儡，牠是鄭雁雄。」

2011年9月，中國廣東省汕尾市下轄的烏坎村，該村村委會被揭發私下變賣土地，貪污事件被揭發後，當地居民民不聊生、苦不堪言，向上級反映無效後，便於2011年9月21日發起示威抗議，隔天便遭到大量武警毆打驅散，事件被稱為「烏坎事件」。

隨後村民新選出的5名村代表遭到公安逮捕，其中村民臨時代表理事會副會長薛錦波在被捕第3天後死亡，官方說法是死因為心因性猝死。當時莊烈宏為烏坎村前任村務委員，曾參與了烏坎維權行動，而後流亡美國。

而黨性堅強的鄭雁雄在當時強力主張強硬武力鎮壓「烏坎事件」，不滿烏坎村民向外媒尋求關注，把事情鬧大。鄭雁雄更怒罵，境外媒體在抹黑「我們國家」、「我們的黨」。

牠曾参与镇压我村

牠杀死我的战友——薛锦波

牠跟你玩阴的 也跟你玩硬的

但牠只是党的傀儡

牠是——郑雁雄 pic.twitter.com/6HdYYH6YoC — 庄烈宏 （@kiddjoneke） July 4, 2020

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