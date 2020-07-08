回國或自殺！FBI曝習近平「獵狐計畫」 趙立堅認了

美國聯邦調查局揭露習近平主導「獵狐計畫」，中國外交部坦言的確有這項計畫，並表示中方積極抓捕「外逃嫌犯」，是為了「維護法律尊嚴和社會主義」。（歐新社）

2020-07-08 19:04:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）7日指出，中國領導人習近平主導名為「獵狐」（Fox Hunt）的計畫，以反貪腐之名，抓捕中共政權視為威脅的海外中國人，部分人士被威脅「迅速回國或自殺」。中國外交部發言人趙立堅今（8日）回應時，承認的確有這項計畫。

瑞伊7日在華盛頓的智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）指出，「獵狐計畫」從2014年起，以反貪腐運動名義抓捕在世界各地的海外中國人，這些人都是與中共持不同政治看法，或是批評中國侵害人權者，有數百名受害者現在居於美國，許多人擁有美國公民資格或持有綠卡。

請繼續往下閱讀...

瑞伊說，中國政府意圖強迫他們返回中國，他舉例，中方派出間諜探視位在美國的中國人家庭，還撂話：「『獵狐計畫』的對象只有2條路可走：『迅速回國或者自殺』。」瑞伊提到，聯邦調查局正在進行近5000例間諜案件，當中幾乎有一半與中國有關。

趙立堅承認中國的確在海外執行「獵狐計畫」

中國外交部發言人趙立堅今（8日）主持例行記者會，坦言的確存在「獵狐計畫」，並表示中方積極抓捕「外逃嫌犯」，是為了「維護法律尊嚴和社會主義」，趙強調許多國家也在海外進行相關執法活動，「美方官員做出如此表態，難道是希望美國成為犯罪分子的避罪天堂？」

關於FBI提到經手為數可觀的中國間諜案，趙立堅強調：「他們（美方）不要以為中國安全部門是吃素的。」趙指控瑞伊的言論無視事實，充滿政治謊言，中方呼籲美方立刻對此糾正錯誤，停止發表錯誤的中國言論，不要繼續每天複製謊言，切勿損害美中互信與合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法