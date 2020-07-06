港版國安法引疑慮 Telegram與Whatsapp暫停提供香港用戶資料

繼Telegram之後，臉書旗下的即時通訊軟體Whatsapp宣布暫停處理任何索取香港用戶資訊的要求。（路透資料照）

2020-07-06 21:06:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕港版國安法生效後，許多「反送中」示威者使用的通訊軟體Telegram表示，在國際間對香港的政治變化取得共識前，暫停處理任何索取香港用戶資訊的要求。臉書旗下的手機即時通訊軟體Whatsapp也於6日跟進，強調已經暫停受理執法機關索取香港用戶資料。

據路透報導，Whatsapp發言人在聲明中說，在進一步審慎評估港版國安法對人權等層面的衝擊，並諮詢人權專家之前，Whatsapp將暫停處理任何索取香港用戶資訊的要求。

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在此之前，許多「反送中」示威者使用的通訊軟體Telegram表示，理解當前保障香港用戶隱私的重要性，「直到國際間對香港目前的政治變化達成共識前，Telegram將暫時不處理任何索取香港用戶資訊的要求」。Telegram也補充，之前未曾向香港政府提供過任何數據。

一些港人近日開始刪除自己的Telegram和Whatsapp帳號，改用其他更安全的通訊軟體。報導指出，通訊軟體Signal在上個週末躍升為安卓（Android）app市場的下載量首位，這是一款點對點加密的開放原始碼通訊軟體。

許多「反送中」示威者使用的通訊軟體Telegram，也已暫停處理任何索取香港用戶資訊的要求。（路透資料照）

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