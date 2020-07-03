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首起違反港版國安法開庭！男子被控煽動他人分裂國家罪

「港版國安法」上月30日晚間11時生效後，一名23歲男子唐英傑因在七一遊行中於電單車上插著「光復香港 時代革命」旗幟，涉違反《港版國安法》被捕，被控《煽動他人分裂國家罪》及《恐怖活動罪》，案件今（3日）下午開庭審理，圖為示意圖。（法新社）

「港版國安法」上月30日晚間11時生效後，一名23歲男子唐英傑因在七一遊行中於電單車上插著「光復香港 時代革命」旗幟，涉違反《港版國安法》被捕，被控《煽動他人分裂國家罪》及《恐怖活動罪》，案件今（3日）下午開庭審理，圖為示意圖。（法新社）

2020-07-03 17:26:08

〔即時新聞／綜合報導〕「港版國安法」上月30日晚間11時生效後，至少有370人遭逮，其中有10人涉嫌違反該法；一名23歲男子唐英傑因在七一遊行中於電單車上插著「光復香港 時代革命」旗幟，涉違反《港版國安法》被捕，被控《煽動他人分裂國家罪》及《恐怖活動罪》，案件今（3日）下午開庭審理。

綜合港媒報導，唐英傑被控在七一遊行中，駕駛電單車撞向3名香港警察，該電單車上插著寫有「光復香港 時代革命」的旗幟，因此涉嫌瘋狂駕駛及違犯《港版國安法》被捕，唐英傑今被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動兩罪，下午於西九龍裁判法院開庭審理，這也是港版國安法實施3天以來，首起依此提訴的的案件。

但因為唐英傑正在醫院治療因此未到庭，其律師劉偉聰指出，唐英傑目前在東區醫院，身體多處骨折，主診醫生未能告知唐何時能出院。唐英傑女友則強調，男友並非「勇武」、「他平時最多到前線做急救，（抗爭運動中）為人低調」。

由於唐英傑未到庭，案件押後至7月6日下午或更早出院時間再訊，期間交由警方看管。

根據條文，恐怖活動罪最高可被判處終身監禁；煽動他人分裂國家罪，情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑。

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