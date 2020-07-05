國安法還不夠 300武警將常駐港

中國計畫派遣武警部隊以「觀察員」身分常駐香港，其人數約二百人至三百人。圖為香港鎮暴警。（路透）

2020-07-05 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在香港實施「港區國安法」引起軒然大波，日本共同社四日引述來自北京的消息報導，為因應「港區國安法」的實施，中國計畫派遣武警部隊以「觀察員」身分常駐香港，其人數約二百人至三百人。報導指出，根據「基本法」，香港政府在必要時可以向中央請求駐軍協助維持治安，但若武警常駐香港，等於削弱「基本法」，恐進一步加強對香港市民的心理壓力。

箝制香港 人大常委會將持續增修條文

中國國務院港澳事務辦公室副主任鄧中華接受官媒「中央電視台」訪問時進一步指出，中國全國人民代表大會（人大）五月廿八日授權常委會制定該法，並非一次性授權，將來亦可繼續根據香港實際情況增修條文。鄧的一席話意味，北京今後對香港自由的箝制將更加全面且深入。

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鄧中華在三日播出的訪問中強調，港區國安法針對分裂國家、顛覆政權、組織及實施恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國安等四種行為定罪，僅是著重打擊香港當前的國安威脅，但在香港發生的危害國安行為還有很多，且人大常委會制定該法的權限並非一次性，「以後還可根據香港實際情況，繼續制定相關法律，就危害國安的相關行為定罪量刑」。

校方須引導師生掌握國安法

北京清華大學港澳研究中心主任王振民則指出，全球僅香港沒有維護國安的法律及機制，依據憲制責任，港府必須在國安事務上遵從中央決定。「人民日報」四日的評論則重申，港區國安法僅針對極少數嚴重危害國安的犯罪份子，而非整個反對派陣營；該法雖不溯及既往，但也不代表已發生的危害國安行為可以一筆勾銷。此外，針對違反港區國安法者將喪失參選資格一事，香港律政司司長鄭若驊進一步說明，被定罪者「可被視為終身喪失資格」。

與此同時，香港教育界已因港區國安法實施而風聲鶴唳。香港教育局三日通知幼兒園、中小學和特殊學校，必須引導教職員和學生掌握國安法的重要訊息及適用範圍，並幫助學生「正確」認識國家和香港的關係，培養其國民身分認同。

自由亞洲電台（RFA）另指出，香港立法會教育事務委員會的「民主建港協進聯盟」（民建聯）議員葛珮帆，在質詢中質疑教育局未能把關幼兒園和中小學教科書。對此，該局副局長蔡若蓮回應道，局方去年起提供諮詢服務，各出版社正依此修訂教科書，未來也考慮將高中通識科課本送審。

然而，工黨議員張超雄等泛民派批評，政府不僅禁止呼喊口號，連教科書也不放過；教育界別議員葉建源更直言，業界已感受到強烈政治壓迫。

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