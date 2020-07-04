幼稚園也不放過！港教育局令各校教國安法加強身分認同

2日香港街頭所見反中共標語。（美聯社）

2020-07-04 18:25:29

〔編譯管淑平／綜合報〕香港實施國安法後，教育局3日晚間向全港學校發出通知，「提示」所有學校，包括幼稚園和特殊教育學校，皆需教國安法，加強學生國民身分認同。

「立場新聞」報導，教育局的通知說指出，包括中、小學、幼稚園和特殊學校，必須適時幫助學生、學校職員正確地認識國家、國家與香港的關係，並提醒遵守國安法，「讓學生自覺地遵守國安法」和其他香港現行法律，這是「學校的基本責任」。

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為配合國安法實施，教育局也會透過「學校探訪」、「教師學習圈」，支援校方更新課程、編制教學範例和製作教學資源，加強國家安全教育的學習元素，也會為校長、教師提供專業發展課程。

另外，「自由亞洲電台」（RFA）、「香港電台」報導，3日立法會教育事務委員會上討論幼稚園、中小學教科書和教材編制，建制派「民主建港協進聯盟」議員葛珮帆說，收到許多家長投訴教材偏頗、失實，質疑教育局不把觀、不作為，教材中滲透仇警內容，通識科一定要有送審機制。

對此，教育局副局長蔡若蓮表示，將考慮高中通識科課本送審的可行性。蔡若蓮在會上指出，教科書數量龐大，由教育局逐一審視並不可行，因此目前並無教科書送審機制，由校方管理、負有監察內容和品質之責；教師不能因個人政治立場而影響教學、灌輸「錯誤價值觀」，至於幼稚園，若發現課程不能配合兒童能力，會立即停止和改善，若有教師違反專業操守，嚴重者可能被取消教師資格。

泛民主派「工黨」議員張超雄批評，國安法實施後，港府限制民眾喊的口號，現在連教材都不放過。

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