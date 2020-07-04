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霸道打斷《BBC》記者提問！ 趙立堅：行了，不用再唸了

中國外交部發言人趙立堅2日在例行記者會上，打斷《英國廣播公司》（BBC）記者的提問。（歐新社資料照）

中國外交部發言人趙立堅2日在例行記者會上，打斷《英國廣播公司》（BBC）記者的提問。（歐新社資料照）

2020-07-04 13:11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部2日例行記者會上，《英國廣播公司》（BBC）記者指有港人對「港版國安法」的立法過程有所質疑，發言人趙立堅請記者詳述，但BBC記者才講到一半，趙立堅就不耐煩地說「行了，不用再唸了」，直接打斷記者提問，引發兩極化的輿論爭議。

綜合媒體報導，BBC記者2日在中國外交部例行記者會上提問，「香港大律師公會今天發布一則聲明，稱對香港國安法及其出台方式表示嚴重關切」。對此，趙立堅隨即反問，「他們的報吿發布了什麼內容？」

BBC記者點出一些重點說，「其中有提到，香港國安法事先未經過有意義的協商，律師、法官、警察和香港居民在該法生效前沒有任何機會了解其內容，包括該法針對的嚴重犯罪行為...」。

報導提到，還未等到記者講完，趙立堅隨即打斷說，「行了，行了，可以了，你不用再唸了。」趙立堅又說，「他們的這些表態是毫無根據」，並強調有近300萬港人簽名支持這部法律的立法，各界發起的「反外部勢力干預」網上簽署行動已有150萬人支持，充分反映了廣大民眾的共同心聲，「你提到的有關律師公會所謂有關立法缺乏有意義的協商，完全站不住腳」。

《香港01》報導稱，趙立堅此次舉動再次掀起兩極分化的輿論爭議。負面的批評普遍認為，趙立堅沒有基本禮貌，以及外交人員應該有理有據，從容淡定，而不是所謂的傲慢無禮；但也有肯定趙立堅的評論稱，「跟強盜無需講禮貌」。

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