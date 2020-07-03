武漢肺炎》「北京健康寶」通行系統崩潰 多民眾被困恐增感染風險

「北京健康寶」今日上午突傳系統故障。（翻攝自微博）

2020-07-03 12:19:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京日前爆發第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，雖官方宣稱疫情趨緩，但北京市民出入各場所都需出示「北京健康寶」，證明自己的健康狀況無虞，才能通行，但今早「北京健康寶」系統「崩潰」，畫面閃退或一直顯示無法載入頁面，使大批北京市民被困在車站、公司、餐廳等地無法進出，網友也擔心民眾群聚會增加群聚感染的風險。

綜合中媒報導，今日上午8時15分「北京健康寶」系統突故障，頁面遲遲無法載入，查詢個人健康狀態時，也會顯示「可能由於信號偏弱、網路不穩等原因，請稍後再試」。因北京市民出入各場所，甚至自家社區都得透過「北京健康寶」出示自己的「健康碼」，證明自己的健康狀況，才可進出各場所，由於剛好是「通勤時間」，大批市民被困在大眾交通工具上動彈不得。

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不少網友崩潰，紛紛上微博回報「災情」，不少地區直接開放進出，或改採手寫登記，有人擔心這樣的插曲恐增加群聚感染風險。雖至上午10時9分已有部分民眾的「北京健康寶」可正常使用，但系統仍未完全恢復正常。對此，北京市經信局尚未回答為何系統突然故障，但有媒體推測，應與「健康寶」新推出3.0版本有關。

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