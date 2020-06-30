武漢肺炎》新發地市場影響持續 北京新增7例確診、首例治癒出院

北京新發地市場疫情影響仍在持續，昨日當地新增7例。圖為北京街景。（法新社）

2020-06-30 09:40:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京爆發境內二次武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，多例確診皆與大型農畜水產市集「新發地批發市場」相關，影響仍持續；根據中國國家衛健委最新統計，29日單日新增19例，其中8例為本土病例，7例集中於北京，另1例則出現在上海。北京昨日1例本土病例出院，為當地新發地市場疫情爆發以來首個治癒出院病例。

根據中國、北京衛健委數據，29日單日無新增死亡病例，新增確診病例共19例，11例為境外輸入，分別為廣東4例，上海3例、四川3例和甘肅1例，本土病例仍集中在北京，共7例，值得留意的是上海也增1例確診；另新增1例疑似病例也出現在上海，為境外輸入病例。

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北京疫情方面，確診7例仍集中在「新發地批發市場」所在地豐台區，該區共有6例，另外1例則出現在大興區。除確診病例，另有「無症狀感染者」1例，無新增疑似病例，目前1例治癒出院；自6月11日0時至6月29日24時，北京累計本土病例達325例，在院324例，尚在觀察的「無症狀感染者」27例。

截至中國衛健委最新統計，中國境內確診病例數來到8萬3531例，累計死亡病例共4634例。

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