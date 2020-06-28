全球唯一彩虹遊行在台北！ 外媒報導盛讚台灣防疫與平權

「2020全球驕傲活動」27日正式登場，目前正值「多元性別驕傲月」期間，全球都受到武漢肺炎疫情所困，台北市今日下午舉行世界唯一實體的彩虹遊行大會，吸引許多外媒報導，盛讚台灣的防疫及平權。（歐新社）

2020-06-28 23:27:17

〔即時新聞／綜合報導〕「2020全球驕傲活動」（Global Pride 2020）27日正式登場，目前正值「多元性別驕傲月」（LGBT Pride Month）期間，全球都受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情所困，台北市今（28）日下午舉行世界唯一實體的彩虹遊行大會，吸引許多外媒報導，盛讚台灣的防疫及平權。

綜合媒體報導，每年6月是「多元性別驕傲月」，全球多數地區正受到武漢肺炎疫情影響，實體活動皆無法正常舉辦，僅能在線上串聯響應；台灣在去年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，加上防制武肺疫情成績斐然，人們得以自由上街，台北目前是全球唯一正常舉辦「彩虹遊行大會」的城市。

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根據《彭博》報導，台北的彩虹遊行集會體現出台灣的防疫成就和性別平權，不僅未爆發大規模的武肺感染，還能維持正常的生活模式；政府機關裡有跨性別官員唐鳳，並於去年5月通過同性婚姻合法化，台灣是東亞多元性別平權運動的核心。

根據《路透》報導，全球唯一的彩虹遊行活動在台北市進行，數百人行經中正紀念堂，向前總統蔣介石嗆聲，主辦人陳宏昌（Darien Chen）表示，在全球遭逢武肺之際，只有台灣能夠舉辦實體活動，「我們會點燃希望之火，為世界挺身而出，在多元性別驕傲月舉行世上唯一的遊行」。

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