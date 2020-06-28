武漢肺炎》全球官方確診破1000萬 譚德塞仍續護航中國

全球武漢肺炎疫情持續升高，但世界衛生組織秘書長譚德塞仍持續替中國護航。（路透資料照）

2020-06-28 21:16:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）突破1000萬確診病例，被批評防疫不力的世衛組織（WHO）秘書長譚德塞日前遭歐洲議會成員質疑因應疫情失當，他仍表示，世衛無權要求各國下達旅行禁令，還堅稱「不能批評中國反應太慢」。

奧地利第3大報《信使報》（Kurier）報導，譚德塞25日曾表示世衛非常重視歐盟的領導地位，歐洲大部份議員議員也強調世衛組織在抗疫上具有重要性，不過卻有議員質疑世衛對待中國的立場，直言已對世衛失去信心。譚德塞對此回應：「我們不能批評中國反應太慢。」

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譚德塞還盛讚今年1月中國湖北對武肺病患的處置「非常強」，並認為中國在辨識病毒一事上創下最短時間記錄，且立即向全世界分享結果。

儘管世衛組織與譚德塞屢次感謝中國「立即」分享武漢肺炎病毒基因序列，但美聯社6月初根據數十場訪問與內部文件踢爆，中國其實拖了一週以上才公布序列，且中國推延資訊也令世衛官員挫折。

美聯社掌握的錄音顯示，世衛因中國依法提供的資訊很少，而被蒙在鼓裡。世衛官員之所以公開讚揚中國，是因為他們希望哄勸中國政府提供更多資訊。

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