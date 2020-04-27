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    美商務部提議 對特定貨品輸出中國實施新限制

    美國商務部今提議修改法規，擬對出口到中國的特定貨品實施新限制。（路透）

    美國商務部今提議修改法規，擬對出口到中國的特定貨品實施新限制。（路透）

    2020-04-27 23:22:33

    〔中央社〕根據一份政府檔案，美國商務部今天提議修改法規，擬對出口到中國的特定貨品實施新限制。

    商務部也修改一項擬擴大管控中國軍事買家的規定。

    當局公開法規修訂內容，供公眾查閱，明天會正式公布在「聯邦公報」（Federal Register）上。

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