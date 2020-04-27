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武漢肺炎》不滿美媒質疑生活 川普：做得比史上任一總統還多

美國總統川普（見圖）近日反諷「注射消毒液能消滅病毒」，遭《紐約時報》報導批評未準備資料，並攻擊其防疫私生活；對此，川普26日發布多篇推文回擊，他強調，自己首任三年半所做工作，可能比史上任一位總統還多。（資料照，美聯社）

美國總統川普（見圖）近日反諷「注射消毒液能消滅病毒」，遭《紐約時報》報導批評未準備資料，並攻擊其防疫私生活；對此，川普26日發布多篇推文回擊，他強調，自己首任三年半所做工作，可能比史上任一位總統還多。（資料照，美聯社）

2020-04-27 22:48:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎持續延燒，美國總統川普（Donald Trump）近日反諷「注射消毒液能消滅病毒」，遭《紐約時報》報導批評未準備資料，並攻擊其防疫私生活；對此，川普26日發布多篇推文回擊，他強調，自己首任三年半所做工作，可能比史上任一位總統還多。

綜合媒體報導，美國總統川普23日的「消毒劑防疫說」被美媒大肆撻伐，他隔天趕緊強調，並非鼓勵大家注射消毒液，這種說法只是一種諷刺；《紐約時報》在23日同天刊登專文，描繪川普在防疫期間的生活與工作表，諷刺他只專注在電視新聞和吃東西。

針對《紐時》的批評，川普26日在推特上指出，他每天從清晨工作到深夜，忙著處理貿易協議、軍隊重建等國事，除了為美國海軍醫療船「安慰號」送行外，已有好幾個月沒有離開白宮，且經常在白宮橢圓形辦公室待在深夜；川普痛批，《紐時》說他在臥房怒吃漢堡配健怡可樂，「該篇報導是由完全不認識他的三流記者所寫」。

川普表示，「了解我與美國歷史的人都說，我是史上最勤奮總統，我不清楚這說法，但我確實是一個勤奮的人，在首次任期三年半內所做的工作，可能比歷史任何一位總統都來得多」。

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