武漢肺炎》不滿美媒質疑生活 川普：做得比史上任一總統還多

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎持續延燒,美國總統川普(Donald Trump)近日反諷「注射消毒液能消滅病毒」,遭《紐約時報》報導批評未準備資料,並攻擊其防疫私生活;對此,川普26日發布多篇推文回擊,他強調,自己首任三年半所做工作,可能比史上任一位總統還多。

綜合媒體報導,美國總統川普23日的「消毒劑防疫說」被美媒大肆撻伐,他隔天趕緊強調,並非鼓勵大家注射消毒液,這種說法只是一種諷刺;《紐約時報》在23日同天刊登專文,描繪川普在防疫期間的生活與工作表,諷刺他只專注在電視新聞和吃東西。

針對《紐時》的批評,川普26日在推特上指出,他每天從清晨工作到深夜,忙著處理貿易協議、軍隊重建等國事,除了為美國海軍醫療船「安慰號」送行外,已有好幾個月沒有離開白宮,且經常在白宮橢圓形辦公室待在深夜;川普痛批,《紐時》說他在臥房怒吃漢堡配健怡可樂,「該篇報導是由完全不認識他的三流記者所寫」。

川普表示,「了解我與美國歷史的人都說,我是史上最勤奮總統,我不清楚這說法,但我確實是一個勤奮的人,在首次任期三年半內所做的工作,可能比歷史任何一位總統都來得多」。

....schedule and eating habits, written by a third rate reporter who knows nothing about me. I will often be in the Oval Office late into the night & read & see that I am angrily eating a hamburger & Diet Coke in my bedroom. People with me are always stunned. Anything to demean!

The people that know me and know the history of our Country say that I am the hardest working President in history. I don’t know about that, but I am a hard worker and have probably gotten more done in the first 3 1/2 years than any President in history. The Fake News hates it!