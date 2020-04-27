武漢肺炎》台灣今再0確診！ 全球確診逾300萬 逾20萬人死亡

圖為美國華盛頓州民眾抗議當局因應疫情所祭出的捕魚禁令。（路透）

2020-04-27 23:45:00

首次上稿：06:39

更新時間：23:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，目前全國累計確診數429例，其中6例死亡。總計全球共300萬5373例確診，20萬7933例死亡，88萬8547人康復。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態，目前中國累計確診病例達82830例，死亡4633例；香港1037例，死亡4例；澳門45例，死亡0例。目前五大洲最新數據如下：

【04/27 22:40】武漢肺炎》日本加強邊境管制 台美中等87國人禁入境至5月底

日本的武漢肺炎（COVID-19）確診人數雖然有減少趨勢，但政府內部認為5月6日解除「緊急事態宣言」仍有困難，要待本週專家會議召開後再決定。另一方面，日本政府今天決定再加強邊境管制，包括俄羅斯、秘魯、烏克蘭等14國將於29日0時列為拒絕入境的對象，累計拒絕入境的國家已達87國，包含4月初納入禁入境名單的台灣、中國、美國等，拒絕入境的期限也由原定的4月底延至5月底。

【04/27 21:30】武漢肺炎》清零？中國疑下「禁死令」 醫護人員不准受檢

武漢肺炎（COVID-19）重創全球，中國各地日前紛紛宣稱重症病患「清零」，引起國際社會質疑。《寒冬》雜誌實際走訪前線醫護人員，發現中國官方從上到下動員造假數據、限制醫護人員檢疫，並以各種灑狗血的「抗疫故事」塑造「黨」的英雄形象。

【04/27 20:23】守護南台灣淨土！ 墾丁大街五一將連3天「人流管制」

台灣再次連兩天零確診，15天無武漢肺炎本土病例，面對五一連假將至，可能選擇出遊的民眾，在清明連假遭「國家級警報」重創的墾丁地區，屏東縣府及恆春警方不敢鬆懈，選擇連假前一晚開始超前部署，從30日開始連3天人流管制，不容許任何可能群聚的狀況再次發生。

【04/27 18:18】武漢肺炎》爭取快篩試劑 國軍：確實有規劃

海軍敦睦艦隊磐石艦31名官兵確診武漢肺炎，雖昨、今2日無新增案例，但外界仍關注國軍調查進度與後續防疫作為，對於武漢肺炎快篩試劑可能5月問世；國防部發言人史順文表示，國軍確實有在積極爭取快篩的相關規劃。

【04/27 17:30】俄羅斯確診者逾8.7萬 超越中國通報數字

俄羅斯今天通報，新增確診6198起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，比昨天新增確診6361例略低，累計確診數來到8萬7147例，超過中國的8萬2830確診病例。

【04/27 17:18】東京今新增39例確診 暌違28天低於50人以下

進入緊急狀況即將屆滿3週的東京都，今天公布武漢肺炎（COVID-19）新增確診39人，這是28天以來首次低於50人以下。日本經濟新聞報導，東京都相關人士表示，新增人數減少可能是現行對策帶來的效果，但還不能掉以輕心。

【04/27 16:22】新加坡總病例數達1萬4423 東亞地區僅少於中國

新加坡今（27日）新增799例確診，境內確診總數突破1萬4，來到了1萬4423例，是東亞地區除中國外確診最多的國家。

【04/27 14:13】持續零確診 陳時中：通報減少大家較不緊張

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內今日持續無新增個案，指揮官陳時中提到，昨日新增通報案件498件，也較過去減少，大家比較沒有那麼緊張。

【04/27 12:07】川普與法國總統馬克宏通話 兩人一致同意「必須改革WHO」

美國總統川普日前因新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情，槓上世界衛生組織（WHO），宣布暫停金援世衛，26日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話時，兩人一致認為WHO需要改革。

【04/27 11:46】國內疫情6月底告一段落？陳時中坦言：有可能

衛福部長陳時中今天赴立法院財委會備詢。國民黨立委曾銘宗質詢，國內已經14天沒有本土確診病例，台灣疫情是否會在6月底前告一個段落？陳時中表示，國內確實有這可能性，但全世界疫情還不會。

【04/27 11:46】韓累計263復陽病例 日1女出院後又確診 家人也中鏢

武漢肺炎疫情肆虐，在全球造成大流行，不僅無症狀患者令人防不勝防，日本、南韓也陸續傳出康復患者又「復陽」的情況，其中日本就有名女學生在出院後復陽，結果這次家人也染疫。

【04/27 11:26】武漢肺炎疫情蔓延全球 僑委會：85台僑染疫、24人過世

武漢肺炎肆虐全球，僑委會委員長吳新興今天表示，目前已有85位台僑染疫，24位台僑過世。根據僑委會統計，武漢肺炎確診台僑在巴西最多，42人染疫、13人死亡，其次為美國，32人染疫、9人死亡。

【04/27 11:25】武漢肺炎》斯里蘭卡海軍爆發大規模群聚感染 至少95名官兵確診

新型冠狀病毒（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情在全球延燒，由於環境因素，軍隊感染風險高，包含我國海軍在內，美、法等多國海軍都爆發海軍群聚感染，現斯里蘭卡也傳出95名海軍確診。

【04/27 11:15】美國會領袖也開炮 狠酸WHO其實是「武漢衛生組織」

因世衛組織處理武漢肺炎疫情不利，導致禍及全球，不少各國政要人物紛紛砲轟世衛組織包庇中國，在疫情初期協助隱匿資訊。美國共和黨籍眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）接受節目專訪時忍不住開嗆，世界衛生組織（WHO）早已淪為「武漢衛生組織」，並說未來國會將重新審視美國和世衛組織的關係。

【04/27 10:59】武漢肺炎》疫情趨緩 義大利5月4日起逐步復工

義大利宣布今日新增260例武漢肺炎死亡案例，創下一個多月以來新低，顯示該國疫情獲得控制，政府有意逐步放寬封鎖措施，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，自5月4日起逐步復工，並允許有限度的家族活動。

【04/27 10:40】德官方證實中國要求「說好話」 中國駐德使館氣炸反駁

德國綠黨國會議員鮑斯（Margarete Bause）日前質詢德國政府，中國是否主動聯絡德國官員，「鼓勵」德國稱讚中國防疫成果？而《路透》公布德國內政部給鮑斯的回信內容，證實確有中國外交官多次向德國政府提出此要求。對此，中國駐德使館強力反駁，批評此事「毫無證據」，爆料媒體既傲慢又自我感覺良好，強調中國在武漢肺炎疫情發生後始終秉持「公開透明負責任的態度」來防疫。

【04/27 09:42】武漢肺炎》又有藥物投入治療！紐約醫院對病患使用大劑量胃藥

美國的武漢肺炎嚴重疫區紐約，有大型醫療網絡對確診患者投入大劑量的非處方藥物法莫替丁（famotidine，可抑制胃酸分泌，主要治療消化性潰瘍和胃食道逆流），目前已有187名病患參加了臨床試驗，研究人員將分析法莫替丁是否真的有效。

【04/27 07:33】美累計確診逾96萬 俄羅斯再增6361例 累計破8萬

武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、英國等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.5萬例，俄羅斯也再增逾6300例，其中美國死亡病例再暴增1121例，疫情持續擴大中。

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