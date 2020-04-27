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武漢肺炎》日本加強邊境管制 台美中等87國人禁入境至5月底

日本政府加強邊境管制，包括俄羅斯、秘魯、烏克蘭等14國將於29日0時列為拒絕入境的對象，累計拒絕入境的國家已達87國，包含4月初納入禁入境名單的台灣、中國、美國等，拒絕入境的期限也由原定的4月底延至5月底。（彭博）

日本政府加強邊境管制，包括俄羅斯、秘魯、烏克蘭等14國將於29日0時列為拒絕入境的對象，累計拒絕入境的國家已達87國，包含4月初納入禁入境名單的台灣、中國、美國等，拒絕入境的期限也由原定的4月底延至5月底。（彭博）

2020-04-27 22:40:04

〔駐日特派員林翠儀／東京27日報導〕日本的武漢肺炎（COVID-19）確診人數雖然有減少趨勢，但政府內部認為5月6日解除「緊急事態宣言」仍有困難，要待本週專家會議召開後再決定。另一方面，日本政府今天決定再加強邊境管制，包括俄羅斯、秘魯、烏克蘭等14國將於29日0時列為拒絕入境的對象，累計拒絕入境的國家已達87國，包含4月初納入禁入境名單的台灣、中國、美國等，拒絕入境的期限也由原定的4月底延至5月底。

至截稿為止，日本今天新增172人確診，國內感染人數累計1萬3596人，新增死亡22人，累計394人死亡。其中進入緊急狀況即將屆滿三週的東京都，今天公布的新增39人確診，這是相隔28天以來首次低於50人。

東京都的確診人數從14日起連續13天新增百人以上，17日更是以新增201人破單日最多紀錄，不過，新增人數也從18日起開始下降，26日確診人數72人，減至百人以下，今天則為39人低於50人。不過政府相關人士表示，由於檢測普遍性不足，所以不能光以單日人數減少做為疫情和緩的判斷標準。東京累計確診人數3947人。

相對於東京都，疫情一度和緩的北海道最近又開始增溫，北海道今天新增35人確診，其中札幌就佔了26人，札幌目前有6處群聚感染，北海道累計確診人數645人，瀕臨第二波感染爆發的邊緣。

日本的疫情並沒有像歐美突然大爆發，但感染人數的下降量也不如預期，政府對全國發布緊急狀態宣言到5月6日到期，對於是否如期解除，政府內部的看法並不樂觀，為避免因為延長期限造成混亂，預料可能在本週專家會議提出評估後即會做出決定。

另外，日本政府將發給國民每人10萬圓（約合台幣2.8萬元）現金補助的追加預算25.69兆圓，今天送交國會審查，可望於30日通過。國會議員減薪二成的法案也將同時審查，如果法案通過國會議員將從5月起的1年內減薪2成。

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