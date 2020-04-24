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謠言終結站》12月下潛的美國潛艇爆出確診？報告這樣說

美國海軍潛艦田納西號（USS Tennessee、SSBN-734）。（路透）

美國海軍潛艦田納西號（USS Tennessee、SSBN-734）。（路透）

2020-04-24 12:24:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，假消息也滿天飛。近來，網傳「據美媒報導，去年12月底下潛的美國潛艇田納西號（USS Tennessee、SSBN-734），竟有8名船員驗出新冠病毒，原來新冠病毒竟源自美國」一事，經查證為「錯誤」訊息。

近來，社群平台流傳文字訊息宣稱，「去年12月底下潛的美國潛艇田納西號，潛在海裡119天，150名船員，竟有8名驗出新冠病毒，新冠病毒也會潛水去攻擊美國潛艇嗎？原來新冠病毒源自美國，說謊的總統都應該下台」，另有簡體字內容農場，以及YouTube時政評論節目散布類似謠言。

對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，這則謠言最開始源自1個曾經用簡體中文發文的帳號，該帳號最先於4月13日用英文推文宣稱此事，但沒有附上任何消息來源，隔天就有多個簡體字內容農場發布相同內容，部分文章謊稱消息來源是美國媒體，其後YouTube也有多個時政評論節目的主持人直接對此謠言進行分析和評論。

然而，查核中心查詢各大美國媒體後，皆無找到相關報導，而且美國海軍學院（the Naval Institue）的媒體《USNI NEWS》曾於2月4日報導，田納西號是於2019年底離開位於喬治亞州的基地，並於2020年1月11日返回，與謠言聲稱的「潛在海裡119天」不合。因此，此傳言為「錯誤」訊息。「完整查核報告」請點此。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

網傳謠言捏造消息來源。（圖擷取自查核中心網頁）

網傳謠言捏造消息來源。（圖擷取自查核中心網頁）

網傳謠言原始出處。（圖擷取自查核中心網頁）

網傳謠言原始出處。（圖擷取自查核中心網頁）

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