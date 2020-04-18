謠言終結站》殯葬業者累倒誤被同事火化？你漏看了這行！

《Weekly Inquirer》網站的聲明指出該篇文章為諷刺內容。（圖擷取自網頁）

2020-04-18 16:52:20

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，假消息也滿天飛。近來，網傳「殯葬業者累倒午睡，被同事誤當屍體火化死亡」一事，經查證為「錯誤」訊息。

近來，社群平台流傳一篇內容農場網站文章，標題為「殯葬業者累倒午睡，被同事誤當屍體火化死亡」，內文為「（紐約13日綜合電）美國紐約一家殯葬公司的員工麥克瓊斯，因為連續工作16小時搬運新冠肺炎死者遺體累壞了，躺下來午睡一下，不料他的同事居然沒看清楚，誤會他是屍體，拿去火化場火化，造成麥克瓊斯活活被燒死」。

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對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，這篇文章源自英文網站《Weekly Inquirer》於上週六（11日）刊登的內容，但是該網站不只無版權聲明、聯絡方式等資訊，所有文章的作者也均為同一個人，文章的底部還有用黑底灰字註明，「免責聲明：這是諷刺內容」（Disclaimer: This is satire.）

另外，此文章也在美國、印度流傳，均被國際查核組織判定此訊息為假，同時查核中心以文章中提及的關鍵字，搜尋《美聯社》、《法新社》、《路透社》、《中央社》等國際通訊社，均未見相關報導。因此，網傳文章應是娛樂網站捏造的諷刺文章，並非真實的報導，此傳言為「錯誤」訊息。「完整查核報告」請點此。

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內容農場文章。（圖擷取自查核中心網頁）

此文章在社群平台廣泛流傳。（圖擷取自查核中心網頁）

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