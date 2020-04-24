美CDC新興傳染病學術月刊 拿清朝官服加蝙蝠當封面

美CDC最新學術月刊封面為帶有中國意象的「繡豹圖」，引發熱議。（圖片取自CDC網站）

2020-04-24 09:32:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎疫情趨緩，遂開始將心力放在對外宣傳，試圖透過輿論洗白形象，切割新型冠狀病毒發源地的形象。但這樣的做法似乎成效不彰，近日美國疾病管制與預防中心（CDC）所發布的學術月刊中，使用中國清朝官服「繡豹圖」連結武漢肺炎疫情，再度加深病毒與中國的連結。

CDC更新5月份《新興傳染病》學術月刊，封面用的卻是充滿中國意象的「繡豹圖」，並在圖中加入數隻蝙蝠。封面故事中寫道，「根據密歇根大學藝術博物館指出，在中國明朝，豹和虎是三品、四品官員的象徵；到了清朝前期，虎晉升為三品官的標誌。」

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文中指出，代表其它位階官員的形象還有鳥類和各種動物，含有散播人畜共通病原體的能力，導致人類感染呼吸道症狀，例如蝙蝠在古中國是好運的象徵，但其體內帶有立百病毒和亨德拉病毒，亦是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的源頭。

文末寫道，人類、動物、植物和環境的多重互動因素，為病毒創造了大量的機會，新型冠狀病毒即是一例，「一個人的位階可能讓他如魚得水，但這無法保護他免受新冠病毒或其它疾病的感染。」

丹麥主流媒體《日德蘭郵報》先前發布一篇名為「冠狀病毒」的投稿漫畫，將中國五星旗的五星畫為病毒圖案，諷刺意味明顯，且瀏覽數衝到該網站第一名，引發中國官方極度不滿。

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