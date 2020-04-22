武漢肺炎》全球確診破256萬 死亡逾17萬

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（彭博）

2020-04-22 10:50:00

首次上稿：06:40

更新時間：10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣累計確診數425例，其中6例死亡。目前總計全球共256萬3384例確診，17萬7415例死亡。

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根據《約翰霍普金斯大學》、《ncov2019.live》、《Worldometers》、《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前中國累計確診病例達82790例，死亡4632例；香港1029例，死亡4例；澳門45例，死亡0例。

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武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、土耳其等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.3萬例，俄羅斯也再增逾5600例，其中美國死亡病例再暴增2660例，疫情持續擴大中。

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