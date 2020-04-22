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武漢肺炎》全球確診破256萬 死亡逾17萬

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（彭博）

中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（彭博）

2020-04-22 10:50:00

首次上稿：06:40
更新時間：10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒，台灣累計確診數425例，其中6例死亡。目前總計全球共256萬3384例確診，17萬7415例死亡。

根據《約翰霍普金斯大學》《ncov2019.live》《Worldometers》《新浪網》以及各國政府發布的最新疫情動態顯示，目前中國累計確診病例達82790例，死亡4632例；香港1029例，死亡4例；澳門45例，死亡0例。

武漢肺炎亞洲疫情一覽表
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武漢肺炎歐洲疫情一覽表
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武漢肺炎美洲疫情一覽表
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武漢肺炎非洲疫情一覽表
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武漢肺炎大洋洲疫情一覽表
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武漢肺炎全球疫情一覽表
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【04/22 08:19】美武肺確診破82萬例 俄羅斯增逾5600例、累計5.2萬
武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、土耳其等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.3萬例，俄羅斯也再增逾5600例，其中美國死亡病例再暴增2660例，疫情持續擴大中。

【04/22 07:09】日團隊篩選8千藥物 這2種合用可能有效抑制武肺病毒
武漢肺炎疫情持續延燒，日媒報導指出，有日本研究團隊經電腦篩選分析，發現有兩種藥物能對抑制病毒產生效果，推測若兩種藥物聯用可更有效抑制武漢肺炎的病毒。不過這項發現目前尚未對人進行試驗。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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