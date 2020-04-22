武漢肺炎》東京再增132人確診 東奧組委會1人確診

武漢肺炎疫情蔓延，日本東京今日再增132人確診。（美聯社）

2020-04-22 18:18:52

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情蔓延，日本東京今日再增132人確診，其中，一名確診者為東京奧運組委會（後簡稱奧組委），他也成為奧組委首名確診者。目前東京感染總數來到3439人。

綜合日媒報導，消息人士證實，東京今日有132名新患者感染武漢肺炎，讓東京目前確診總數上升至3439人。其中，東京奧運組委會有一名30多歲職員確診，今天開始在家隔離休養，而與他有過緊密接觸的職員也自今天起進行隔離，並關閉該職員工作的樓層進行消毒。

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據報導，此為奧組委內首次出現確診者，他在昨（21）日傍晚得知檢測結果為陽性。奧組委透露，該職員最後一天上班是在本月16日，17日開始出現身體不適狀況。據悉，奧組委由約3800人組成，日本中央發布緊急事態宣言後，職員原則上都改在家中上班。同一棟大樓先前就出現過其他民間企業有員工確診的例子。

日本宣布緊急事態宣言，要求民眾避免非必要外出活動。不過，民眾為了購買民生物資，還是造成超市、賣場擁擠的狀況。對此，東京知事小池百合子表示，就結果而言，東京超市現在處於人員密集的狀態，目前將盡快對此進行進出人員流量限制，希望居民能配合。

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