美武肺確診破82萬例 俄羅斯增逾5600例、累計5.2萬

武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、土耳其等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.3萬例，俄羅斯也再增逾5600例。（路透）

2020-04-22 08:19:48

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、土耳其等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.3萬例，俄羅斯也再增逾5600例，其中美國死亡病例再暴增2660例，疫情持續擴大中。

紐約州死亡近2萬例

根據《約翰霍普金斯大學》、世界實時統計數據（worldometers）顯示，在過去一天新增確診病例最多的是美國，單日再暴增2萬3626例，累計確診達82萬3257例，至於死亡則是新增2660例，累計死亡達4萬4845例。其中紐約州確診數單日新增4461例，累計達25萬6555例；死亡則是新增764例，累計死亡1萬9693例。紐澤西州新增3581例，累計達9萬2387例。

請繼續往下閱讀...

西班牙在過去一天新增確診3968例，累計確診204178例，新增死亡430例，累計死亡已達2萬1282例。至於義大利新增死亡534例，累計死亡2萬4648例，新增確診則是2729例，累計確診達18萬3957例。

英國累計近13萬例 俄羅斯再增5642例

英國在過去一天新增確診4301例，死亡新增828例，累計確診已達12萬9044例，累計死亡達1萬7337例。土耳其則是新增確診4611例，死亡新增119例，累計確診9萬5591例，累計死亡2259例。俄羅斯則是新增5642例、累計5萬2763例，死亡新增51例，累計死亡達456例。

德國累計逾14.8萬

法國則是新增確診2667例，死亡新增531例，累計確診已達15萬8050例，累計死亡20796例。德國則是新增1226例，死亡新增171例，累計確診14萬8291例，累計死亡則是5033例。至於伊朗則是新增1297例，死亡新增88例，累計確診8萬4802例，累計死亡5297例。巴西則是新增2336例，死亡新增154例，累計確診4萬3079例，累計死亡2741例

新加坡再增逾千例 累計破9千

其他單日新增確診突破千例還有加拿大新增1593例、累計3萬8422例；印度新增1541例、累計破2萬達20080例；秘魯新增1512例、累計1萬7837例；沙烏地阿拉伯新增1147例、累計1萬1631例；新加坡新增1111例、累計9125例。

其他新增確診數較多的國家，還包含比利時新增973例、累計40956例；荷蘭新增729例、累計3萬4134例；巴基斯坦新增673例、累計9565例；瑞典新增545例、累計1萬5322例；卡達新增518例、累計6533例；葡萄牙新增516例、累計2萬1379例；墨西哥新增511例、累計8772例。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法