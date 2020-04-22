為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美武肺確診破82萬例 俄羅斯增逾5600例、累計5.2萬

    武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、土耳其等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.3萬例，俄羅斯也再增逾5600例。（路透）

    武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、土耳其等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.3萬例，俄羅斯也再增逾5600例。（路透）

    2020-04-22 08:19:48

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，包含美國、俄羅斯、土耳其等國家近期病例持續暴增，在過去一天美國新增病例逾2.3萬例，俄羅斯也再增逾5600例，其中美國死亡病例再暴增2660例，疫情持續擴大中。

    紐約州死亡近2萬例

    根據《約翰霍普金斯大學》世界實時統計數據（worldometers）顯示，在過去一天新增確診病例最多的是美國，單日再暴增2萬3626例，累計確診達82萬3257例，至於死亡則是新增2660例，累計死亡達4萬4845例。其中紐約州確診數單日新增4461例，累計達25萬6555例；死亡則是新增764例，累計死亡1萬9693例。紐澤西州新增3581例，累計達9萬2387例。

    西班牙在過去一天新增確診3968例，累計確診204178例，新增死亡430例，累計死亡已達2萬1282例。至於義大利新增死亡534例，累計死亡2萬4648例，新增確診則是2729例，累計確診達18萬3957例。

    英國累計近13萬例 俄羅斯再增5642例

    英國在過去一天新增確診4301例，死亡新增828例，累計確診已達12萬9044例，累計死亡達1萬7337例。土耳其則是新增確診4611例，死亡新增119例，累計確診9萬5591例，累計死亡2259例。俄羅斯則是新增5642例、累計5萬2763例，死亡新增51例，累計死亡達456例。

    德國累計逾14.8萬

    法國則是新增確診2667例，死亡新增531例，累計確診已達15萬8050例，累計死亡20796例。德國則是新增1226例，死亡新增171例，累計確診14萬8291例，累計死亡則是5033例。至於伊朗則是新增1297例，死亡新增88例，累計確診8萬4802例，累計死亡5297例。巴西則是新增2336例，死亡新增154例，累計確診4萬3079例，累計死亡2741例

    新加坡再增逾千例 累計破9千

    其他單日新增確診突破千例還有加拿大新增1593例、累計3萬8422例；印度新增1541例、累計破2萬達20080例；秘魯新增1512例、累計1萬7837例；沙烏地阿拉伯新增1147例、累計1萬1631例；新加坡新增1111例、累計9125例。

    其他新增確診數較多的國家，還包含比利時新增973例、累計40956例；荷蘭新增729例、累計3萬4134例；巴基斯坦新增673例、累計9565例；瑞典新增545例、累計1萬5322例；卡達新增518例、累計6533例；葡萄牙新增516例、累計2萬1379例；墨西哥新增511例、累計8772例。

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國新增2.6萬例、逾78萬確診 紐約州破25萬
    2020-04-21 07:44

    美國新增2.6萬例、逾78萬確診 紐約州破25萬
    武漢肺炎》台灣累計422例！ 全球確診超過242萬 死亡逾16萬
    2020-04-20 23:59

    武漢肺炎》台灣累計422例！ 全球確診超過242萬 死亡逾16萬
    日月光攜手中興大學 保育食蛇龜

    日月光攜手中興大學 保育食蛇龜
    美確診破73萬紐約州破24萬 俄羅斯暴增4785例
    2020-04-19 07:18

    美確診破73萬紐約州破24萬 俄羅斯暴增4785例
    美確診破63萬死亡破2.8萬 法再增1438死
    2020-04-16 07:36

    美確診破63萬死亡破2.8萬 法再增1438死
    武漢肺炎》台灣再增2例 全球確診突破203萬例 死亡逾13萬
    2020-04-16 01:00

    武漢肺炎》台灣再增2例 全球確診突破203萬例 死亡逾13萬
    國際今日熱門
    2020-07-27 11:49

    泰國反政府抗議延燒多日 一改風格發起「哈姆太郎」示威

    2020-07-27 14:02

    中國洪災保江浙棄安徽 「主動潰堤」害3千年古鎮慘淹引網民罵翻

    2020-07-27 13:21

    德州疫情未止再受颶風襲擊 美墨圍牆被強風倒塌

    2020-07-27 13:13

    攜手抗中 美澳外交及國防部長「2加2」會談

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播