詭！南韓空難客機黑盒子 事發前4分鐘停止運作

南韓濟州航空179死空難，飛行資料紀錄器和駕駛艙通話紀錄器竟在撞毀前4分鐘就停止運作，沒有留下關鍵資料。（歐新社）

2025/01/11 15:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離奇！南韓濟州航空737-800客機179死空難，經過美國國家運輸安全委員會（NTSB）分析後，確認2個分別裝有飛行資料紀錄器（FDR）、駕駛艙通話紀錄器（CVR）的黑盒子，竟在撞毀前4分鐘就雙雙停止運作，沒有留下關鍵資料。

據《韓聯社》報導，濟州航空客機於2024年12月29日上午8時57分，收到全羅南道務安機場塔台警示鳥群活動，8時59分機長旋即因鳥擊發出求救訊號，9時03分與跑道盡頭的混凝土設施相撞釀成慘劇。

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客機黑盒子所缺失的資料，正好是8時59分至9時03分的關鍵4分鐘，此外，飛機上不斷傳輸定位的廣播式自動相關監視（ADS–B），也在8時58分50秒停止。

南韓新羅大學航空駕駛學科教授金光日（김광일，音譯）表示，這種情況極為罕見，他推測是鳥擊後導致2台引擎無法運轉並停電，使得FDR、CVR、ADS-B全部失效。

據了解，飛機黑盒子在斷電時確實會停止紀錄，雖然部分機型有緊急電池可以在停電情況下維持運作，但失事客機並不屬於這些機型，可能因此缺少最後4分鐘的資料。

南韓天主教關東大學航空駕駛學科教授鄭允植（정윤식，音譯），同樣推估是斷電導致黑盒子失常，他認為這會造成事故原因調查時間被拉長。

南韓航空鐵道事故調査委員會，是在本月6日將FDR、CVR交給NTSB分析，並且有2名韓方專業人員在場交叉驗證，於今天（11日）得出黑盒子在失事4分鐘前停止運作的結論，其餘資料和FDR、CVR將於13日由韓方人士從美國送回南韓。

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