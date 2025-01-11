迴力鏢？黃國昌昔質問柯文哲為何赴宴88會館 林智群：林秉文跟白色力量也走很近

律師林智群PO出黃國昌2022年貼文，指出黃國昌當時稱柯文哲也曾受邀至88會館赴宴，所以柯文哲也應該要出來面對。（資料照、圖擷自「林智群律師（klaw）」臉書粉專，本報合成）

2025/01/11 15:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕百億賭王、「PGTalk」負責人林秉文，涉及88會館負責人郭哲敏非法地下匯兌案，前年被依幫助詐欺等罪起訴，現因潛逃出境並遭新北地院發布通緝。藍白近日指控，陸委會副主委梁文傑與「百億賭王」通緝犯林秉文喝酒唱歌，民進黨政府縱放林秉文。對此律師林智群PO出黃國昌2022年貼文，指出黃國昌當時稱柯文哲也曾受邀至88會館赴宴，所以柯文哲也應該要出來面對。

林智群在臉書PO出黃國昌2022年11月17日臉書貼文截圖，黃國昌稱「媒體報導，涉犯洗錢罪逃亡出境的主媒郭哲敏，與角頭『鱸鰻』也是過去主導職棒假球案的林秉文在松勤街88號的招待所，除了招待過警大校長陳檡文外，包括柯文哲、林為洲都曾受邀至此赴宴。」

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林智群在貼文中表示「黃國昌認證阿北去過棄保潛逃的通緝犯林秉文的88招待所，阿北應該出來面對。林秉文跟白色力量也走得很近。」

林智群臉書貼文。（圖擷取自臉書）

民眾黨代理主席黃國昌。（資料照）

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