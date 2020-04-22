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    日團隊篩選8千藥物 這2種合用可能有效抑制武肺病毒

    武漢肺炎疫情持續延燒，有日本研究團隊經電腦篩選分析，發現有兩種藥物能對抑制病毒產生效果，推測若兩種藥物聯用可更有效抑制武漢肺炎的病毒。圖為示意圖。（法新社）

    武漢肺炎疫情持續延燒，有日本研究團隊經電腦篩選分析，發現有兩種藥物能對抑制病毒產生效果，推測若兩種藥物聯用可更有效抑制武漢肺炎的病毒。圖為示意圖。（法新社）

    2020-04-22 07:09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，日媒報導指出，有日本研究團隊經電腦篩選分析，發現有兩種藥物能對抑制病毒產生效果，推測若兩種藥物聯用可更有效抑制武漢肺炎的病毒。不過這項發現目前尚未對人進行試驗。

    日本《共同社》21日獨家報導指出，日本國立感染症研究所和產業技術綜合研究所等團隊，針對約300種易於獲得的現有藥物，分析是否能對感染病毒的細胞起作用，同時也對約8000種既有藥物作為對象，用電腦篩選對病毒有效、或能作為治療藥的分子結構的藥物。

    實驗發現，抗愛滋藥物「奈非那韋」（Nelfinavir）及白細胞減少症治療藥「千金藤素」（Cepharanthine），可能具有減少病毒的效果。根據電腦篩選分析顯示，「千金藤素」能防止病毒入侵細胞，「奈非那韋」能防止增殖，推測若兩種藥物聯用可更有效抑制武漢肺炎的病毒。

    不過這項發現尚未對人進行實驗，因此目前還不知道實際使用後對患者的效果及副作用，不過團隊成員、產業技術綜合研究所高級主任研究員廣川貴次表示，「期待應用於新冠感染症。」

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