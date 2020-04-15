2018年美官員曾警告 武漢蝙蝠研究恐引發大流行病

美國媒體報導，武漢肺炎疫情爆發2年前，美國駐北京官員就曾示警美國政府，武漢病毒研究所的安全性不足，而該研究所還在進行蝙蝠的冠狀病毒研究。（美聯社資料照）

2020-04-15 06:41:45

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎蔓延全球，病毒來源一直引起各方爭論，中國武漢病毒研究所是被外界認為的病毒起源地之一。美國媒體報導，武漢肺炎疫情爆發2年前，美國駐北京官員就曾示警美國政府，武漢病毒研究所的安全性不足，而該研究所進行蝙蝠的冠狀病毒研究，恐怕會引發大流行疾病。

《華盛頓郵報》（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）撰寫獨家文章表示，美國駐北京大使館自2018年1月開始，多次罕見將美國科學外交官派往武漢病毒學研究所（WIV），但該研究所以英語公布美國官員2018年3月27日最後一次訪問的新聞稿，卻在上週被刪除。

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文章指出，美國官員2封傳回華府的外交電報中提到，武漢病毒研究所有安全性和管理的弱點，且實驗室研究的蝙蝠冠狀病毒在人類潛在傳染，有著類似於嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的風險。其中一則在2018年1月19日發出的外交電報說，武漢病毒學研究所嚴重缺乏受過適當培訓的技術人員和研究人員。

羅金表示，武漢病毒研究所的研究目的，是在避免類似SARS的大流行疾病，但有科學家在2015年就質疑研究計畫主任石正麗團隊的做法是否在冒不必要的風險。石正麗對相關蝙蝠冠狀病毒研究多年，該研究團隊曾在雲南省的山洞中採集到馬蹄蝠身上的毒株，很可能與2003年產生SARS病毒的蝙蝠種群相同。

美國國務院目前拒絕對此消息發表評論。

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