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穿山甲被爆恐是宿主 專家存疑

穿山甲是國際保育類動物。（美聯社檔案照）

穿山甲是國際保育類動物。（美聯社檔案照）

2020-02-08 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕導致武漢肺炎的二○一九新型冠狀病毒，疑似源自中華菊頭蝠，再經中間宿主傳播，破解後者身分遂成防疫各界關切重點。對此，中國華南農業大學七日指出，該校和嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室的科學團隊最新研究，首度顯示「穿山甲為新型冠狀病毒潛在中間宿主」。但其他專家態度保留，指可靠性有待進一步驗證，才能確認穿山甲「是不是直接傳染人的傳染源」之防疫關鍵。

中間宿主係指天生原不帶有某種病原體，卻被自然宿主攜帶的病原體感染，並可向其他物種傳播病原體的宿主。科學界目前相信中華菊頭蝠是二○一九新型冠狀病毒源頭，因牠身上的RaTG13冠狀病毒和二○一九新型冠狀病毒之基因序列一致性高達九十六％。

中國國家疾病預防控制中心主任高福說過，新型冠狀病毒來自中國湖北省武漢華南海鮮批發市場的「野生動物交易，所以來源可能是野生動物及其所污染的環境」。這家市場裡頭販賣「野味」不下百種，穿山甲正是其中一味。

上述研究團隊在七日記者會上表示，分析上千份元基因組樣本後，團隊鎖定穿山甲為新型冠狀病毒的潛在中間宿主；接著通過分子生物學檢測，發現穿山甲身上的β冠狀病毒陽性率為七十％，說明了病毒在穿山甲種群中分佈已普遍；再對病毒進行分離鑑定，觀察到典型的冠狀病毒顆粒結構；最後通過對病毒的基因組分析，發現分離的病毒株與目前感染人的病毒株序列相似度高達九十九％。

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